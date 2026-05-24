Dhimas Ginanjar
Minggu, 24 Mei 2026 | 17.36 WIB

Jepang Tunggu Tanker Minyak Pertama yang Lolos dari Selat Hormuz sejak Perang Iran

Ilustrasi. FUJISAN MARU salah satu kapal tanker minyak milik Jepang. (iino)

 
JawaPos.com – Jepang bersiap menyambut kapal tanker minyak pertama yang berhasil melewati Selat Hormuz sejak perang Iran meletus. Momen ini menjadi ujian penting bagi jalur energi paling vital di dunia.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), tanker Idemitsu Maru diperkirakan tiba di Jepang paling cepat Senin. Kapal itu menjadi kasus pertama bagi Jepang sejak konflik membuat lalu lintas di Selat Hormuz sangat terganggu.

Kapal tersebut dioperasikan unit dari Idemitsu Kosan Co.. Tujuannya adalah kompleks kilang Aichi di Chita, Prefektur Aichi.

Di atas kapal ada tiga warga Jepang. Media pemerintah Iran menyebut tanker berbendera Panama itu memuat minyak mentah dari Arab Saudi pada awal Maret.

Bagi Jepang, kedatangan kapal ini bukan sekadar soal logistik. Ini menyangkut keamanan energi nasional.

Jepang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah. Sebagian besar pasokannya biasanya melewati Selat Hormuz.

Ketegangan akibat perang Iran membuat harga minyak melonjak. Kekhawatiran utamanya adalah gangguan pasokan dari salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia.

Pemerintah Jepang juga terus bergerak di jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi kembali berbicara dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Jumat.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Motegi menekankan pentingnya jalur pelayaran yang bebas dan aman bagi semua negara. Ia juga meminta kapal-kapal lain yang masih tertahan bisa segera diizinkan melintas.

Data Asosiasi Pemilik Kapal Jepang menunjukkan masih ada 39 kapal terkait Jepang yang tertahan di Teluk Persia. Artinya, masalah belum benar-benar selesai.

