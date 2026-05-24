Iran Sebut Kesepakatan Damai dengan AS Termasuk Akhiri Perang di Semua Lini

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Potensi perjanjian damai antara Iran dan AS mungkin mencakup penghentian perang di semua lini. Termasuk menghentikan serangan Israel di Lebanon dan mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi.
Jika kesepakatan tercapai, Selat Hormuz tidak akan sepenuhnya kembali ke status sebelum perang. Namun sebaliknya, jumlah kapal yang diizinkan untuk melewati jalur perairan strategis itu akan dipulihkan ke kondisi sebelum perang dalam waktu 30 hari.
Dilansir dari Antara MInggu (24/5) Iran, kata kantor berita Tasnim, menekankan penegakan hak kedaulatannya atas Selat Hormuz melalui berbagai cara, yang rinciannya akan diumumkan kemudian.
Sementara itu, Iran bersikeras setidaknya pelepasan sebagian asetnya yang dibekukan, dan kesepakatan potensial juga akan mencakup jendela negosiasi 60 hari tentang program nuklir Teheran.
Teheran juga menyerukan pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dengan alasan bahwa tidak akan ada perubahan pengaturan di Selat Hormuz jika blokade tetap diberlakukan.
Setiap perubahan pada navigasi dan transit melalui selat tersebut akan bergantung pada implementasi komitmen AS lainnya dalam nota kesepahaman, menurut laporan tersebut.
Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (23/5) mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan sedang menunggu finalisasi.
Terobosan tersebut muncul setelah kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir ke Teheran, yang merupakan kunjungan keduanya dalam beberapa pekan terakhir.
Gencatan senjata dalam perang AS-Iran yang dimulai pada 28 Februari pertama kali dimediasi oleh Pakistan pada 8 April.
