AS: Lebanon dan Israel Perpanjang Gencatan Senjata 45 Hari untuk Kemajuan Negosiasi

JawaPos.com - Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang selama 45 hari untuk kemajuan lebih lanjut dalam negosiasi. Ihwal hal ini dikatakan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Thomas Pigott, Jumat (15/5).

"Pada 14 dan 15 Mei, Amerika Serikat menjadi tuan rumah pembicaraan yang sangat produktif selama dua hari antara Israel dan Lebanon. Penghentian permusuhan pada 16 April akan diperpanjang selama 45 hari untuk memungkinkan kemajuan lebih lanjut," kata Pigott di akun media sosial X, dilansir dari Antara, Sabtu (16/5).

Departemen Luar Negeri AS akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2-3 Juni, tambahnya.

"Selain itu, jalur keamanan akan diluncurkan di Pentagon pada 29 Mei dengan delegasi militer dari kedua negara," kata Pigott.