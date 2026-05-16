Sabtu, 16 Mei 2026 | 22.59 WIB

AS: Lebanon dan Israel Perpanjang Gencatan Senjata 45 Hari untuk Kemajuan Negosiasi

Asap membumbung di Lebanon, seperti yang terlihat dari sisi perbatasan Israel dengan Lebanon. (Florion Goga/Reuters)

JawaPos.com - Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang selama 45 hari untuk kemajuan lebih lanjut dalam negosiasi. Ihwal hal ini dikatakan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Thomas Pigott, Jumat (15/5).

"Pada 14 dan 15 Mei, Amerika Serikat menjadi tuan rumah pembicaraan yang sangat produktif selama dua hari antara Israel dan Lebanon. Penghentian permusuhan pada 16 April akan diperpanjang selama 45 hari untuk memungkinkan kemajuan lebih lanjut," kata Pigott di akun media sosial X, dilansir dari Antara, Sabtu (16/5).

Departemen Luar Negeri AS akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2-3 Juni, tambahnya.

"Selain itu, jalur keamanan akan diluncurkan di Pentagon pada 29 Mei dengan delegasi militer dari kedua negara," kata Pigott.

Dia menyatakan negosiasi akan memajukan perdamaian abadi antara kedua negara, dengan pengakuan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, serta membangun keamanan sejati di sepanjang perbatasan bersama mereka.

Editor: Kuswandi
