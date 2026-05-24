Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 15.37 WIB

Trump Sebut Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Difinalisasi

Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran segera mencapai kesepakatan damai. Foto: (CBC News)

 JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera dilakukan finalisasi.

"Sebuah kesepakatan sebagian besarnya telah dinegosiasikan, tetapi masih perlu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan sejumlah negara lain," kata Trump melalui platform Truth Social, Sabtu.

Trump mengatakan telah membahas rancangan kesepakatan tersebut melalui komunikasi "yang sangat baik" dengan sejumlah pemimpin kawasan.

Ia mengaku juga sudah berkomunikasi via telepon dengan pemimpin rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu.

"Aspek-aspek akhir serta rincian dari kesepakatan tersebut saat ini tengah didiskusikan dan akan diumumkan dalam waktu dekat," kata dia.

"Di samping berbagai elemen lain dalam kesepakatan, Selat Hormuz juga akan dibuka," ucap Trump.

Washington dan Teheran terus menegosiasikan usulan kesepakatan berikut balasannya melalui perantaraan Islamabad terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
