Korban Tewas di Gaza Terus Bertambah, Kini mencapai 72.783 Orang

JawaPos.com - Jumlah korban tewas di Jalur Gaza terus bertambah dan kini mencapai 72.783 orang, dengan 172.779 lainnya terluka sejak awal agresi Israel pada Oktober 2023, seperti dilansir Antara dari WAFA.
Disebutkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Menurutnya, jumlah tersebut masih belum lengkap lantaran masih banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan sehingga tidak dapat diakses oleh ambulans dan tim penyelamat.
Sumber medis mengatakan selama 24 jam terakhir, delapan warga Palestina tewas dan 29 lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit di Gaza.
Jumlah korban tewas dan luka sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025 masing-masing mencapai 890 dan 2.677 orang.
Sementara itu, sedikitnya 776 jenazah juga telah ditemukan dari timbunan reruntuhan. (*)
