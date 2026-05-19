Muhammad Ridwan
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.22 WIB

Jurnalis TV Tempo Diduga jadi Korban Penculikan Tentara Israel dalam Misi Kemanusiaan Palestina

Ilustrasi kapal Global Sumud Flotilla dicegat Israel di Laut Mediterania. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Informasi mengejutkan datang dari jurnalis Indonesia, Andre Nugroho, yang merupakan jurnalis TV Tempo dikabarkan mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotila untuk menembus blokade Gaza, Palestina.

Dalam unggahan pada akun Instagram @tempodotco, Andre menyampaikan pesan darurat yang diduga direkam sebelum dirinya mengalami intersepsi oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan tersebut.

“Saya Andre Nugroho warga Indonesia yang mengikuti Global Sumud Flotila, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintersep ataupun diculik oleh zionis Israel," kata Andre dalam unggahan pada video tersebut.

Andre juga meminta masyarakat Indonesia untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait kondisi dirinya. Ia berharap, video tersebut dapat memberikan atensi khusus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

“Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya seluas-luasnya agar dapat atensi dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono," tegasnya.

Andre menegaskan, misi Global Sumud Flotila dilakukan dalam rangka mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Oleh karena itu, ia menegaskan Indonesia sejatinya dapat secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

"Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, militer Israel (IDF) diduga menghadang dan menangkap sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) pada misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 ke Gaza, Palestina.

Adapun, sembilan WNI yang diduga diculik militer Israel yakni, Thoudy Badai (Jurnalis Republika), Hendro Prasetyo (Aktivis Kemanusiaan), Andre Nugroho (Jurnalis Tempo), Andi Angga (Aktivis Kemanusiaan), Ronggo Wirasanu (Aktivis Kemanusiaan), Herman Budianto (Aktivis Kemanusiaan), As'ad Aras (Aktivis Kemanusiaan), dan Rahendro Herubowo (Jurnalis GPCI), dan Bambang Nuroyono (Jurnalis Republika).

