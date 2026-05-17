Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 17 Mei 2026 | 18.55 WIB

Harga Energi Melejit Terdampak Selat Hormuz, Indonesia Dipaksa Percepat Transisi Energi Bersih

Indonesia didorong mempercepat transisi energi bersih setelah krisis di Selat Hormuz akibat konflik Iran memicu lonjakan harga energi global. (dok. PGN) - Image

Indonesia didorong mempercepat transisi energi bersih setelah krisis di Selat Hormuz akibat konflik Iran memicu lonjakan harga energi global. (dok. PGN)

JawaPos.com - Indonesia didorong mempercepat transisi energi bersih setelah krisis di Selat Hormuz akibat konflik Iran memicu lonjakan harga energi global. Gangguan distribusi minyak dan gas dunia tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa ketergantungan pada energi fosil impor membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik internasional.

Di tengah tekanan harga minyak dan LNG yang terus meningkat, percepatan penggunaan energi terbarukan dipandang semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus memperkuat keamanan energi jangka panjang.

Policy Strategist Cerah, M. Dwiki Mahendra, menilai langkah pemerintah yang saat ini fokus mengendalikan konsumsi BBM dan mencari pasokan energi alternatif, termasuk dari Rusia, masih bersifat jangka pendek. Menurut dia, Indonesia seharusnya memanfaatkan situasi krisis ini untuk mempercepat transformasi menuju energi bersih.

“Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan dapat pula diterapkan lebih gencar oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi ke energi terbarukan, terkhusus dalam situasi krisis saat ini. Melalui langkah tersebut, percepatan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat fluktuatif,” kata Dwiki dalam keterangannya, Minggu (17/5).

Menurut Dwiki, kerja sama internasional yang dijalankan Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengamanan pasokan energi, tetapi juga diarahkan pada alih teknologi energi terbarukan, pembiayaan berbunga rendah, dan penguatan industri hijau nasional.

Selain itu, forum multilateral seperti G20, ASEAN, hingga berbagai skema pendanaan iklim dinilai perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk menarik pembiayaan hijau. Dukungan tersebut dianggap penting guna mendukung target pemerintah membangun kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

“Krisis Hormuz telah membuktikan bahwa energi fosil rentan terhadap situasi geopolitik yang membentuk ketergantung terhadap rute pasok yang stabil. Kerentanan tersebut hanya dapat dijawab secara permanen oleh transisi energi,” tambah Dwiki.

Dalam laporan terbaru Komisi Transisi Energi atau Energy Transitions Commission (ETC) berjudul Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks, disebutkan bahwa krisis energi kali ini menunjukkan pentingnya kesiapan sistem energi alternatif di berbagai negara.

ETC memperkirakan percepatan penggunaan energi alternatif dapat memangkas permintaan minyak dan gas global lebih dari 20 persen pada 2035.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Krisis Energi Global Akibat Ditutupnya Selat Hormuz, Singapura Terpukul Lebih Dalam Ketimbang Spanyol - Image
Energi

Krisis Energi Global Akibat Ditutupnya Selat Hormuz, Singapura Terpukul Lebih Dalam Ketimbang Spanyol

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.18 WIB

Krisis Minyak Global Percepat Pergeseran ke Energi Terbarukan: Energi Surya dan Angin Mulai jadi Poros Baru Ekonomi   - Image
Internasional

Krisis Minyak Global Percepat Pergeseran ke Energi Terbarukan: Energi Surya dan Angin Mulai jadi Poros Baru Ekonomi  

Rabu, 13 Mei 2026 | 02.32 WIB

UAE Keluar dari OPEC dan OPEC+, Guncang Pasar Energi Global di Tengah Perang Iran dan Krisis Pasokan  - Image
Internasional

UAE Keluar dari OPEC dan OPEC+, Guncang Pasar Energi Global di Tengah Perang Iran dan Krisis Pasokan 

Rabu, 29 April 2026 | 16.30 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore