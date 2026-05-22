Donald Trump Sebut Dirinya Bisa jadi Perdana Menteri Israel: Popularitas Saya 99 Persen

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (AP/Manuel Balce Ceneta)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu perhatian publik setelah melontarkan pernyataan bahwa dirinya bisa saja mencalonkan diri sebagai perdana menteri Israel.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan menjelang wisuda Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat pada Rabu, 20 Mei waktu setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Trump mengklaim dirinya memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi di Israel, bahkan menyebut angka dukungan mencapai 99 persen.
“Jadi mungkin setelah saya menyelesaikan ini, saya akan pergi ke Israel dan mencalonkan diri sebagai perdana menteri,” kata Trump melansir USA Today.
“Saya mendapat hasil jajak pendapat pagi ini. Angka saya 99 persen, jadi itu bagus," lanjutnya.
Namun, Trump tidak menjelaskan survei mana yang dimaksud. Hingga kini, Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut.
Dalam sesi wawancara yang sama, Trump juga berbicara mengenai hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah memanasnya konflik dengan Iran.
Saat ditanya apakah dirinya telah berbicara dengan Netanyahu mengenai perkembangan perang Iran, Trump memberikan jawaban yang cukup mengejutkan.
“Dia baik-baik saja. Dia pria yang sangat baik. Dia akan melakukan apa pun yang saya ingin dia lakukan. Dan dia orang yang hebat. Bagi saya, dia orang yang hebat,” kata Trump sesumbar.
