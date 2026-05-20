Presiden AS Donald Trump. Iran Siapkan Hadiah Rp 950 Miliar bagi Siapapun yang Bisa Bunuh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. (Alex Brandon/AP).
JawaPos.com - Parlemen Iran dilaporkan tengah membahas rancangan undang-undang kontroversial yang menawarkan hadiah fantastis sebesar EUR 50 juta atau sekitar Rp 950 miliar bagi siapa pun yang berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Langkah ini dinilai menjadi eskalasi paling serius dalam konflik Iran dengan AS dan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Rencana tersebut diungkap Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi.
Ia menyebut parlemen sedang menyiapkan aturan bertajuk 'Counter-Action by the Military and Security Forces of the Islamic Republic' yang akan melegalkan pemberian hadiah kepada individu atau kelompok yang melakukan pembunuhan terhadap dua pemimpin dunia tersebut.
Menurut laporan Iran Wire dan The Telegraph UK, voting terhadap rancangan undang-undang itu dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Proposal tersebut disebut sebagai respons atas serangan ke Teheran pada 28 Februari lalu yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Azizi menegaskan Trump, Netanyahu, dan Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper harus menjadi target “aksi balasan” atas dugaan keterlibatan mereka dalam kematian Khamenei.
“Trump, Netanyahu, dan Komandan CENTCOM Brad Cooper harus menjadi target untuk tindakan balasan,” kata Azizi seperti dikutip Iran Wire.
Pernyataan bernada serupa juga datang dari anggota komisi keamanan nasional Iran lainnya, Mahmoud Nabavian. Ia mengatakan parlemen Iran segera melakukan pemungutan suara terkait hadiah bagi siapa pun yang berhasil 'mengirim Trump dan Netanyahu ke neraka'.
Wacana hadiah pembunuhan itu muncul hanya beberapa hari setelah media pro-pemerintah Iran, Masaf, mengklaim rezim Iran telah mengamankan dana sebesar USD 50 juta untuk operasi bertajuk 'Kill Trump'.
Tak hanya itu, kelompok siber yang didukung Iran bernama Handala juga mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka mengaku telah mengalokasikan USD 50 juta untuk 'menghabisi arsitek utama penindasan dan korupsi', yakni Trump dan Netanyahu.
