Trump Tolak Pungutan Tol di Selat Hormuz dan Janji Ambil Uranium Iran

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan, AS menentang segala bentuk pungutan tol pada pengiriman barang melalui Selat Hormuz. Trump pun bersumpah bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk menyimpan uranium yang diperkaya.

"Kami tidak menginginkan tol. Ini adalah jalur air internasional. Mereka tidak mengenakan tol saat ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dilansir dari Antara, Jumat (22/5).

Trump mengeklaim Iran menderita kerugian finansial besar karena pembatasan aktivitas pengiriman barang.

Ketika ditanya apakah Iran dapat mempertahankan persediaan uranium yang diperkaya di bawah pengaturan apa pun di masa mendatang, Trump menjawab dengan lugas.

"Tidak, kami akan mendapatkan uranium yang diperkaya; kami akan mendapatkannya. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak menginginkannya. Kami mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya, tetapi kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya," kata Trump.

Trump menegaskan kembali bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.

"Saat ini, kami sedang bernegosiasi, dan kita lihat saja nanti, tetapi kita akan mendapatkannya dengan cara apa pun. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," katanya.

Trump mengatakan AS sedang memantau negosiasi yang dilaporkan antara Iran dan Oman mengenai kemungkinan pungutan tol di Selat Hormuz, sambil menegaskan bahwa pasukan AS mempertahankan kendali penuh atas lalu lintas maritim di jalur air strategis tersebut.