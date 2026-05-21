GPCI Konfirmasi Relawan Global Sumud Flotilla Termasuk 9 WNI yang Ditahan Israel Dibebaskan

JawaPos.com - Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mengonfirmasi bahwa semua relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), termasuk sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan oleh militer Israel, telah dibebaskan. Ihwal hal ini dikatakan Koordinator Media GPCI Harfin Naqsyabandy.

Harfin Naqyabandy menyampaikan, para relawan sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot oleh otoritas Israel.

Kini mereka sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki.

"Tim hukum Adalah (organisasi HAM setempat) terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan," kata Harfin dilansir dari Antara Kamis (21/5).

Dia pun menyampaikan bahwa para relawan internasional itu pun dikabarkan sempat mengalami tindak kekerasan selama penahanan, seperti pemukulan hingga penggunaan peluru karet.

Namun, dia pun masih mengonfirmasi kondisi para WNI yang sempat ditahan tersebut.

Dia pun berharap aksi kekerasan tidak terjadi kepada sembilan WNI yang ditangkap oleh Israel itu.

Sejauh ini, dia mengatakan proses pemulangan akan terus dipantau oleh tim hukum, jalur diplomatik, dan jaringan internasional pendukung Flotilla.