Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Kamis, 21 Mei 2026 | 22.48 WIB

Atasan Mino Winner Saat Wajib Militer Membantah Tuduhan Kolusi

Atasan Mino Winner membantah tuduhan kolusi saat wajib militer / Foto : fnnews

 

JawaPos.com - Seorang atasan yang bertanggung jawab atas pengawasan Song Min Ho (Mino Winner), selama masa dinas militer penggantinya membantah tuduhan adanya kolusi yang direncanakan dengan matang.

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Distrik Seoul Barat, Divisi Pidana 10, pada tanggal 21 Mei, terkait pelanggaran Undang-Undang Wajib Militer yang menjerat Mino Winner.

Atasan tersebut yang hanya disebut sebagai A, didakwa atas tuduhan lalai dalam menjalankan tugasnya mengelola dan mengawasi pekerjaan layanan masyarakat, yang dilakukan oleh Mino Winner. 
 
Selama persidangan, pengadilan menanyai Tn. A mengenai penanganan catatan kehadiran Mino, serta apakah sebelumnya telah terjadi koordinasi di antara keduanya.
 
A mengakui, bahwa memang terdapat masalah dalam proses pengelolaan kehadiran. 
 
Namun, membantah tuduhan bahwa ia dan Mino telah merencanakan situasi tersebut sebelumnya atau membagi peran di awal.
 
A juga meminta agar Mino dipanggil sebagai saksi. Pengadilan menyatakan akan meninjau permohonan tersebut setelah diajukan secara resmi.
 
Dikutip dari Allkpop, Mino bertugas sebagai pekerja layanan publik di Mapo Facilities Management Corporation, mulai Maret 2023 hingga Desember 2024 sebagai bagian dari wajib militer alternatifnya. 
 
Mino dituduh melanggar Undang-Undang Wajib Militer karena diduga tidak masuk kerja sesuai ketentuan selama masa tugasnya.

Pada sidang pertamanya pada tanggal 21 April, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan bagi Mino. 

Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa Mino, secara nyata telah lalai dalam menjalankan tugasnya akibat seringnya tidak masuk kerja tanpa izin, dan memberikan penjelasan yang tidak benar mengenai hal tersebut kepada atasan.

Dalam pernyataan terakhirnya pada sidang sebelumnya, Mino angkat bicara perihal kasus ini.

 
“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua pihak. Saat ini saya sedang menjalani perawatan untuk gangguan panik." 
 
"Jika saya diberi kesempatan lagi untuk bertugas setelah pulih, saya akan menjalankan tugas saya dengan tulus hingga tuntas.”
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Pemain Drama Alchemy of Souls, Lee Jae Wook, Umumkan Tanggal Wajib Militer - Image
Entertainment

Pemain Drama Alchemy of Souls, Lee Jae Wook, Umumkan Tanggal Wajib Militer

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.31 WIB

Terancam 1,5 Tahun Penjara, Song Mino Ajukan Kesempatan Ulang Jalani Wajib Militer - Image
Entertainment

Terancam 1,5 Tahun Penjara, Song Mino Ajukan Kesempatan Ulang Jalani Wajib Militer

Rabu, 22 April 2026 | 16.50 WIB

Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film - Image
Entertainment

Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film

Selasa, 17 Maret 2026 | 17.36 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore