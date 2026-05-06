Pemain Drama Alchemy of Souls, Lee Jae Wook, Umumkan Tanggal Wajib Militer

JawaPos.com - Aktor Lee Jae Wook dikabarkan segera menjalani wajib militer atau wamil.

Dilansir dari Soompi, Selasa (5/5), terungkap bahwa Lee Jae Wook telah mengumumkan tanggal dan menjalani wajib militer.

Pada 4 Mei, STARNEWS turut melaporkan bahwa Lee Jae Wook akan menjalani wajib militer dengan memasuki pusat pelatihan rekrutmen pada 18 Mei mendatang.

Tak lama, agensi Lee Jae Wook, log studio, mengkonfirmasi, “Sang aktor akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif pada 18 Mei.”

Lee Jae Wook bersinar di dunia akting, ia membintangi banyak proyek sejak debutnya melalui Memories of the Alhambra.

Lahir pada tahun 1998, ia juga membintangi Search: WWW, Extraordinary You, I’ll Go to You When the Weather is Nice, Alchemy of Souls, Last Summer

Saat ini, ia sedang mempersiapkan perilisan drama Senin-Selasa terbaru ENA, Doctor on the Edge, yang dijadwalkan tayang perdana pada 1 Juni.

Telah dinanti, Lee Jae Wook memerankan Do Ji Eui, berprofesi sebagai seorang dokter kesehatan masyarakat, ia dikirim ke pulau yang ditakuti karena trauma dengan laut.