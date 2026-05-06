Pemain Drama Alchemy of Souls, Lee Jae Wook, Umumkan Tanggal Wajib Militer

Lee Jae Wook. (Soompi)
JawaPos.com - Aktor Lee Jae Wook dikabarkan segera menjalani wajib militer atau wamil.
Dilansir dari Soompi, Selasa (5/5), terungkap bahwa Lee Jae Wook telah mengumumkan tanggal dan menjalani wajib militer.
Pada 4 Mei, STARNEWS turut melaporkan bahwa Lee Jae Wook akan menjalani wajib militer dengan memasuki pusat pelatihan rekrutmen pada 18 Mei mendatang.
Tak lama, agensi Lee Jae Wook, log studio, mengkonfirmasi, “Sang aktor akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif pada 18 Mei.”
Lee Jae Wook bersinar di dunia akting, ia membintangi banyak proyek sejak debutnya melalui Memories of the Alhambra.
Lahir pada tahun 1998, ia juga membintangi Search: WWW, Extraordinary You, I’ll Go to You When the Weather is Nice, Alchemy of Souls, Last Summer
Saat ini, ia sedang mempersiapkan perilisan drama Senin-Selasa terbaru ENA, Doctor on the Edge, yang dijadwalkan tayang perdana pada 1 Juni.
Telah dinanti, Lee Jae Wook memerankan Do Ji Eui, berprofesi sebagai seorang dokter kesehatan masyarakat, ia dikirim ke pulau yang ditakuti karena trauma dengan laut.
Sang aktor menggambarkan perjalanan karakter tersebut dengan alur emosional yang detail, dari dunia batinnya yang tertutup dan terisolasi hingga hidupnya berubah.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!