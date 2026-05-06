Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.31 WIB

Pemain Drama Alchemy of Souls, Lee Jae Wook, Umumkan Tanggal Wajib Militer

Lee Jae Wook. (Soompi) - Image

Lee Jae Wook. (Soompi)

JawaPos.com - Aktor Lee Jae Wook dikabarkan segera menjalani wajib militer atau wamil.

Dilansir dari Soompi, Selasa (5/5), terungkap bahwa Lee Jae Wook telah mengumumkan tanggal dan menjalani wajib militer.

Pada 4 Mei, STARNEWS turut melaporkan bahwa Lee Jae Wook akan menjalani wajib militer dengan memasuki pusat pelatihan rekrutmen pada 18 Mei mendatang.

Tak lama, agensi Lee Jae Wook, log studio, mengkonfirmasi, “Sang aktor akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif pada 18 Mei.”

Lee Jae Wook bersinar di dunia akting, ia membintangi banyak proyek sejak debutnya melalui Memories of the Alhambra.

Lahir pada tahun 1998, ia juga membintangi Search: WWW, Extraordinary You, I’ll Go to You When the Weather is Nice, Alchemy of Souls, Last Summer

Saat ini, ia sedang mempersiapkan perilisan drama Senin-Selasa terbaru ENA, Doctor on the Edge, yang dijadwalkan tayang perdana pada 1 Juni.

Telah dinanti, Lee Jae Wook memerankan Do Ji Eui, berprofesi sebagai seorang dokter kesehatan masyarakat, ia dikirim ke pulau yang ditakuti karena trauma dengan laut.

Sang aktor menggambarkan perjalanan karakter tersebut dengan alur emosional yang detail, dari dunia batinnya yang tertutup dan terisolasi hingga hidupnya berubah.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Terancam 1,5 Tahun Penjara, Song Mino Ajukan Kesempatan Ulang Jalani Wajib Militer - Image
Entertainment

Terancam 1,5 Tahun Penjara, Song Mino Ajukan Kesempatan Ulang Jalani Wajib Militer

Rabu, 22 April 2026 | 16.50 WIB

Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film - Image
Entertainment

Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film

Selasa, 17 Maret 2026 | 17.36 WIB

IM MONSTA X Dikonfirmasi Akan Jalani Wajib Militer, Jadwalnya Sudah Keluar - Image
Music & Movie

IM MONSTA X Dikonfirmasi Akan Jalani Wajib Militer, Jadwalnya Sudah Keluar

Selasa, 13 Januari 2026 | 18.46 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore