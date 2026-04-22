Sischa Widya Maharani
Rabu, 22 April 2026 | 16.50 WIB

Terancam 1,5 Tahun Penjara, Song Mino Ajukan Kesempatan Ulang Jalani Wajib Militer

Song Mino saat menghadiri sidang pertama kasus pelanggaran wamilnya. (Allkpop) - Image

Song Mino saat menghadiri sidang pertama kasus pelanggaran wamilnya. (Allkpop)

JawaPos.com - Kasus pelanggaran wajib militer yang menjerat Song Min Ho kini resmi memasuki tahap persidangan. 

Pada 21 April 2026, sidang pertama yang digelar di Pengadilan Distrik Barat Seoul, jaksa penuntut meminta hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Wajib Militer.

Dalam persidangan yang dihadiri juga 10 penggemar, Mino menyampaikan permintaan maaf secara langsung. 

"Saya sangat menyesali tindakan saya. Saya dengan tulus meminta maaf karena telah mengecewakan banyak orang. Saya akan dengan setia berpartisipasi dalam proses persidangan," ucap penyesalannya sambil menundukkan kepala yang dikutip dari Allkpop.

Ia juga menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum dengan serius.

Menurut hasil penyelidikan, artis yang merupakan member WINNER ini diketahui absen tanpa izin selama 102 hari saat menjalani wajib militer sebagai pegawai layanan publik sejak Maret 2023 hingga Desember 2024. 

Pihak jaksa mengungkapkan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan sekadar pelanggaran kecil. 

Bukti tambahan seperti data GPS dan forensik ponsel menunjukkan bahwa selama masa absen, Song Mino justru terlihat melakukan aktivitas pribadi termasuk bepergian dan berlibur.

Menanggapi hal tersebut, ia mengakui dan tim kuasa hukumnya menambahkan agar pengadilan mempertimbangkan keadaan kesehatan Mino saat menentukan hukuman.

Perwakilan pria kelahiran 93 tersebut menjelaskan bahwa saat itu diketahui menderita gangguan mental seperti bipolar dan serangan panik serta masalah fisik pada tulang leher.

Artikel Terkait
Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film - Image
Entertainment

Masih Terseret Kasus Wajib Militer, Song Min Ho WINNER Disorot Usai Hadiri Premiere Film

Selasa, 17 Maret 2026 | 17.36 WIB

IM MONSTA X Dikonfirmasi Akan Jalani Wajib Militer, Jadwalnya Sudah Keluar - Image
Music & Movie

IM MONSTA X Dikonfirmasi Akan Jalani Wajib Militer, Jadwalnya Sudah Keluar

Selasa, 13 Januari 2026 | 18.46 WIB

Agensi Rilis Pernyataan, I.M MONSTA X akan Jalani Wajib Militer - Image
Music & Movie

Agensi Rilis Pernyataan, I.M MONSTA X akan Jalani Wajib Militer

Selasa, 13 Januari 2026 | 14.24 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

