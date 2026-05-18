Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 18.52 WIB

Rupiah Senin Pagi kembali Melemah, Sentuh Rp 17.630 per Dolar AS, Konflik AS-Iran Berlanjut

Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5) pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5) pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5) pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, rupiah melemah seiring hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tak banyak membahas solusi terkait perang AS-Iran.

Rupiah berpotensi kembali melemah merespons sentimen risk off global pada hari Jumat (15/5), dolar AS menguat cukup besar di tengah sell off semua aset, termasuk obligasi, saham, crypto, dan mata uang oleh kekecewaan investor pada hasil pertemuan Xi dan Trump yang tidak banyak membahas atau memberikan solusi terhadap perang AS-Iran,” ungkapnya dikutip dari Antara, Senin (18/5).

Dalam pertemuan Xi dan Trump, Tiongkok menganjurkan agar Selat Hormuz segera dibuka kembali dengan mempertahankan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong perdamaian dan memfasilitasi perundingan, dan akan terus memainkan perannya untuk mendorong perang segera mereda serta memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Meski begitu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dengan AS belum gagal, tetapi menghadapi “jalan yang sangat sulit”, dengan alasan ketidakpercayaan terhadap Washington dan pesan-pesan Amerika yang kontradiktif.

Araghchi mengatakan, Iran tetap berkomitmen pada diplomasi meski apa yang digambarkannya sebagai gencatan senjata yang “goyah” setelah perang baru-baru ini yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran.

Mengutip Anadolu, Trump sendiri menyatakan ketidakyakinan apakah kesepakatan akan segera tercapai antara AS dengan Iran karena negosiasi mengenai program nuklir dan konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut tanpa penyelesaian.

Menurut beberapa laporan media, Trump diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa jam mendatang apakah akan melanjutkan serangan terhadap rezim Iran atau tidak, karena pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mengatasi program nuklir Iran sejauh ini masih gagal mencapai kesepakatan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
DPR Sebut Prabowo Coba Tenangkan Rakyat soal Anjloknya Rupiah, BI Didesak Kendalikan - Image
Ekonomi

DPR Sebut Prabowo Coba Tenangkan Rakyat soal Anjloknya Rupiah, BI Didesak Kendalikan

Senin, 18 Mei 2026 | 17.03 WIB

Rupiah Tembus Rp 17.600 per USD, Pengamat Sebut Warga Desa Justru Lebih Terdampak - Image
Ekonomi

Rupiah Tembus Rp 17.600 per USD, Pengamat Sebut Warga Desa Justru Lebih Terdampak

Senin, 18 Mei 2026 | 15.14 WIB

Presiden Prabowo Santai soal Melemahnya Rupiah, Pengamat Soroti Risiko PHK dan Kemiskinan - Image
Finance

Presiden Prabowo Santai soal Melemahnya Rupiah, Pengamat Soroti Risiko PHK dan Kemiskinan

Senin, 18 Mei 2026 | 15.12 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore