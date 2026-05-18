Iran Siap Hadapi Risiko Apa pun untuk Berperang Kembali dengan AS

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmail Baghaei menegaskan, Teheran siap menghadapi risiko apa pun di tengah konflik dengan Amerika Serikat. Hal ini menyusul adanya laporan Pentagon yang telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan untuk melanjutkan serangan terhadap 'Negeri Mullah'.
"Kami siap untuk skenario apa pun. Angkatan bersenjata Iran telah membuktikan kemampuannya selama 40 hari (saat pertempuran sebelum gencatan senjata) bahwa kami akan menghadapi dengan kekuatan penuh terhadap setiap tindakan gegabah," kata Baghaei dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Antara, Senin (18/5).
Untuk diketahui, Iran dan AS akan melanjutkan dialog dengan mediasi Pakistan, tambahnya. Lebih lanjut, Iran terus membahas dengan Oman soal pengembangan mekanisme navigasi di Selat Hormuz.
Sementara itu, Trump pada Minggu (17/5) telah meminta Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan AS, dengan mengatakan waktu menjadi hal yang sangat penting.
AS dan Israel mulai menyerang Iran sejak 28 Februari hingga menewaskan lebih dari 3.000 orang. Washington dan Teheran pun mengumumkan gencatan senjata pada 8 April lalu dan melakukan pembicaraan di Islamabad yang berakhir tanpa hasil.
Tanpa pengumuman dimulainya kembali permusuhan, AS mulai memblokade berbagai pelabuhan Iran.
