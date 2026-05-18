Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 19 Mei 2026 | 02.57 WIB

Iran Siap Hadapi Risiko Apa pun untuk Berperang Kembali dengan AS

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmail Baghaei menegaskan, Teheran siap menghadapi risiko apa pun di tengah konflik dengan Amerika Serikat. Hal ini menyusul adanya laporan Pentagon yang telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan untuk melanjutkan serangan terhadap 'Negeri Mullah'.

"Kami siap untuk skenario apa pun. Angkatan bersenjata Iran telah membuktikan kemampuannya selama 40 hari (saat pertempuran sebelum gencatan senjata) bahwa kami akan menghadapi dengan kekuatan penuh terhadap setiap tindakan gegabah," kata Baghaei dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Antara, Senin (18/5).

Untuk diketahui, Iran dan AS akan melanjutkan dialog dengan mediasi Pakistan, tambahnya. Lebih lanjut, Iran terus membahas dengan Oman soal pengembangan mekanisme navigasi di Selat Hormuz.

Sementara itu, Trump pada Minggu (17/5) telah meminta Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan AS, dengan mengatakan waktu menjadi hal yang sangat penting.

AS dan Israel mulai menyerang Iran sejak 28 Februari hingga menewaskan lebih dari 3.000 orang. Washington dan Teheran pun mengumumkan gencatan senjata pada 8 April lalu dan melakukan pembicaraan di Islamabad yang berakhir tanpa hasil.

Tanpa pengumuman dimulainya kembali permusuhan, AS mulai memblokade berbagai pelabuhan Iran.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Trump Sesumbar AS dapat Hancurkan Iran dalam Dua Hari - Image
Internasional

Trump Sesumbar AS dapat Hancurkan Iran dalam Dua Hari

Sabtu, 16 Mei 2026 | 23.23 WIB

UEA Bantah Terlibat Agresi ke Iran - Image
Internasional

UEA Bantah Terlibat Agresi ke Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 22.55 WIB

AS Ancam Lanjutkan Perang, Iran Tak Gentar, Siap Bertempur hingga Titik Darah Penghabisan - Image
Internasional

AS Ancam Lanjutkan Perang, Iran Tak Gentar, Siap Bertempur hingga Titik Darah Penghabisan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore