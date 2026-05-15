Sabtu, 16 Mei 2026 | 06.19 WIB

Uni Emirat Arab Percepat Jalur Pipa Lintasi Selat Hormuz

Ilustrasi distribusi bahan bakar minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah ke seluruh dunia. (ANTARA/Anadolu)

JawaPos.com - Emirat Arab (UAE) akan mempercepat pembangunan jalur pipa yang melintasi Selat Hormuz, ungkap Kantor Media Abu Dhabi, Jumat (15/5).

"Khaled bin Mohamed bin Zayed memimpin rapat Komite Eksekutif Dewan Direksi ADNOC, meninjau perkembangan proyek Jalur Pipa Barat-Timur yang baru, yang rencananya beroperasi pada 2027 dan menggandakan kapasitas ekspor ADNOC via Fujairah guna memenuhi permintaan energi global," kata kantor media tersebut di platform X.

Disebutkan bahwa jalur pipa tersebut saat ini sedang dalam pembangunan dan diharapkan dapat dioperasikan pada 2027.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menyumbang sekitar 20 persen pengiriman minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair dunia. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
