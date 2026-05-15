Trump Sebut AS Capai Kesepatakan Dagang Fantastis dengan China

Tangkapan layar detik-detik Donald Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping. (CGTN).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya dan Presiden China Xi Jinping telah mencapai sejumlah kesepakatan dagang yang fantastis, tanpa menjelaskan lebih lanjut, saat memulai dialog di hari kedua kunjungannya ke Beijing, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah prediksi kesepakatan dagang yang meliputi pembelian besar-besaran komoditas pertanian AS oleh China.
Dalam pernyataan pembukanya, Trump mengatakan dia dan Xi memiliki posisi yang sama terkait perlunya mengakhiri perang di Iran dan membuka Selat Hormuz.
"Kami membahas begitu banyak hal lain kemarin dan kami sepertinya sudah saling sepakat," kata Trump.
Xi menjamu Trump di kompleks Zhongnanhai, yang menjadi markas besar kepemimpinan Partai Komunis China, dengan diskusi antara keduanya berlanjut hingga jamuan siang.
Xi menyebut kunjungan Trump kali ini adalah peristiwa yang "bersejarah".
Perbincangan mereka pada Jumat berlangsung setelah mereka berdiskusi selama lebih dari dua jam pada Kamis (14/5) dengan beberapa isu mengenai perdagangan, masa depan Taiwan, dan perang AS-Israel melawan Iran.
Lebih lanjut, dalam wawancaranya bersama Fox News, Trump mengatakan China setuju membeli 200 pesawat buatan Boeing.
