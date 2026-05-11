Antara
Selasa, 12 Mei 2026 | 04.39 WIB

Trump akan Temui Xi Jinping di Tiongkok, Bahas Perdamaian Dunia  

Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dalam sebuah pertemuan bilateral. (Reuters)

 

JawaPos.com-Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan membahas hubungan bilateral serta isu perdamaian dan pembangunan dunia dalam kunjungan kenegaraan Trump ke Tiongkok pekan ini.

"Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan pertukaran pandangan secara mendalam dengan Presiden AS Donald Trump mengenai isu penting terkait hubungan Tiongkok dan AS, serta perdamaian dan pembangunan dunia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers, Senin (11/5).

Guo mengatakan Tiongko ksiap memperluas kerja sama dan menyelesaikan perbedaan dengan AS untuk menghadirkan stabilitas dan kepastian yang lebih besar bagi dunia. Menurut Kemlu Tiongkok, Trump akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 13-15 Mei 2026. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
