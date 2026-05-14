Keluarga Jeff Bezos Gelontorkan Rp 1,75 Triliun untuk Dukung Janji Zohran Mamdani soal Pendidikan Anak Gratis di New York

JawaPos.com — Keluarga pendiri Amazon, Jeff Bezos, menyumbangkan USD 100 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun (kurs Rp 17.530 per dolar AS) untuk mendukung program pendidikan dan pengasuhan anak usia dini di New York.

Donasi itu menjadi sorotan karena mempertemukan filantropi keluarga miliarder dengan agenda progresif Wali Kota New York, Zohran Mamdani, yang selama ini dikenal kritis terhadap kalangan superkaya Amerika Serikat.

Dana itu disalurkan melalui Robin Hood Foundation, organisasi filantropi besar New York yang memiliki hubungan kuat dengan jaringan Wall Street. Bantuan tersebut membentuk “Jackie Bezos Endowment for Early Childhood”, dana abadi yang difokuskan untuk pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Selain itu, terdapat tambahan komitmen USD 25 juta atau sekitar Rp 438,25 miliar apabila target pendanaan pendamping tercapai.

Baca Juga:Ketidakhadiran Olivia Rodrigo di Met Gala 2026 Dikaitkan dengan Aksi Boikot Terhadap Jeff Bezos

Dilansir dari Fortune, Rabu (13/5/2026), donasi tersebut akan membantu realisasi salah satu janji kampanye utama Mamdani, yakni program pendidikan dan pengasuhan gratis bagi anak mulai usia dua tahun melalui skema 2-K yang dapat diakses sepanjang tahun. Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk memperluas akses pendidikan dasar bagi keluarga pekerja di New York.

Meski demikian, hubungan Mamdani dengan kalangan miliarder tidak selalu berjalan mulus. Wali kota berhaluan demokrat sosialis itu sebelumnya pernah menyatakan dirinya tidak percaya miliarder seharusnya ada. Ketegangan terbaru muncul ketika Mamdani mengumumkan rencana pajak rumah mewah kedua atau pied-à-terre tax di depan apartemen mewah CEO Citadel, Ken Griffin, senilai USD 238 juta atau sekitar Rp 4,17 triliun.

Kontroversi tersebut memicu respons dari dunia bisnis. COO Citadel, Gerald Beeson, bahkan mengisyaratkan proyek pembangunan perusahaan di kawasan Midtown dapat dibatalkan. Di sisi lain, Mamdani juga memilih tidak menghadiri Met Gala dengan alasan ingin mendorong New York menjadi kota yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah kota menilai perluasan layanan pengasuhan universal memang membutuhkan dukungan lintas sektor. Juru bicara Balai Kota New York, Jenna Lyle, mengatakan kepada Fortune, “Untuk menghadirkan layanan pengasuhan anak gratis dan universal di seluruh lima wilayah kota, dibutuhkan upaya bersama pemerintah, penyedia layanan, keluarga pekerja, tenaga kerja, filantropi, dan warga New York.” Dia menyerukan, “Semua pihak harus bergerak ke arah yang sama.”

Dalam konteks mobilisasi dukungan filantropi tersebut, Robin Hood Foundation menjadi salah satu aktor utama yang terlibat dalam ekosistem bantuan sosial kota. Organisasi ini didirikan oleh tokoh hedge fund Wall Street Paul Tudor Jones pada 1988 dan didukung sejumlah nama besar sektor keuangan Amerika Serikat, termasuk Ken Griffin serta pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg. Organisasi tersebut mendanai lebih dari 300 lembaga nirlaba dan membantu lebih dari 32 ribu warga memperoleh tempat tinggal.

CEO Robin Hood, Richard R. Buery Jr., menegaskan bahwa dana publik tetap menjadi fondasi utama program pengasuhan universal di New York. Namun, menurutnya, filantropi tetap berperan penting mempercepat realisasi kebijakan tersebut. “Peran filantropi adalah membantu pemerintah kota dalam menyediakan pendanaan serta menyalurkan sumber daya tersebut secara lebih efektif,” ujarnya kepada Fortune.