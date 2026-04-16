Jeff Bezos Dikejar Tenggat Penyaluran Dana Iklim 2030, Lauren Sanchez Bezos Ambil Kendali Filantropi Global

JawaPos.com - Enam tahun setelah Jeff Bezos mengumumkan komitmen besar untuk pendanaan perubahan iklim, tantangan utama kini bergeser dari janji ke realisasi. Dengan tenggat penyaluran pada 2030 yang semakin dekat, tekanan meningkat untuk memastikan dana tersebut benar-benar mengalir ke program yang berdampak.

Dalam konteks ini, komitmen senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp 171,5 triliun (kurs Rp 17.150 per dolar AS) memasuki fase krusial, ketika efektivitas eksekusi menjadi penentu utama keberhasilannya. Melalui Bezos Earth Fund, komitmen tersebut sejak awal diposisikan sebagai yang terbesar dari individu untuk isu iklim dan alam.

Namun, hingga tahun kelima implementasi, realisasi baru mencapai sekitar USD 2,3 miliar. Artinya, sekitar USD 7 miliar masih harus disalurkan dalam waktu yang semakin terbatas, memaksa pergeseran dari visi besar ke eksekusi konkret.

Dilansir dari Fortune, Kamis (16/4/2026), percepatan penyaluran dana kini diarahkan ke proyek konkret, dengan Lauren Sánchez Bezos sebagai penggerak utama. Fokusnya mencakup kawasan rentan seperti Pasifik. Dia menegaskan, "Pasifik bukan sekadar latar yang indah, melainkan jalur kehidupan. Negara dan wilayah kepulauan Pasifik sedang menentukan langkah. Kami hadir untuk menyamai ambisi itu dan membantu mewujudkannya dalam skala perlindungan."

Pendekatan itu tercermin pada September 2025, ketika Sánchez Bezos mengumumkan hibah USD 37,5 juta untuk perlindungan laut di 12 negara dan wilayah Pasifik. Program ini merupakan bagian dari komitmen USD 100 juta yang disebut sebagai salah satu upaya konservasi laut paling ambisius, sekaligus menempatkan kawasan tersebut sebagai episentrum aksi iklim global.

Tidak berhenti pada konservasi, strategi juga diarahkan pada teknologi. Pada Oktober, dia meluncurkan fase kedua program tantangan kecerdasan buatan untuk iklim dan alam dengan pendanaan USD 30 juta dari total komitmen hingga USD 100 juta.

Dia menyatakan, "Kecerdasan buatan dapat menjadi sekutu kuat untuk membantu menjadikan dunia lebih baik. Para inovator ini menunjukkan kemungkinan baru dalam membayangkan ulang cara kita memproduksi pangan, melindungi satwa liar, dan memberi energi bagi planet ini."

Ekspansi filantropi juga menjangkau isu sosial domestik. Pada Desember, Sánchez Bezos mengumumkan komitmen USD 102,5 juta untuk penanganan tunawisma di Amerika Serikat melalui Bezos Day 1 Families Fund. Dalam wawancara dengan Good Morning America, Sánchez menegaskan kesinambungan program tersebut, "Ini baru permulaan. Ini adalah komitmen USD 2 miliar… dan kami akan terus melanjutkannya."

Secara portofolio, Bezos Earth Fund mengadopsi pendekatan lintas sektor, mulai dari USD 1 miliar untuk transformasi sistem pangan dan pertanian, USD 100 juta kepada World Wildlife Fund untuk solusi berbasis alam, hingga pendanaan restorasi habitat, ilmu iklim, serta energi nuklir. Langkah ini menunjukkan upaya membangun solusi sistemik, bukan sekadar intervensi parsial.