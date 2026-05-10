Jumlah Korban Tewas di Gaza akibat Agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 Tembus 72.736 orang

Seorang warga Palestina menangis di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Jalur Gaza. (Al Jazeera)
JawaPos.com-Jumlah korban tewas akibat agresi Zionis Israel di Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.736 orang, dengan 172.535 lainnya terluka, menurut sumber medis setempat.
Mereka melaporkan rumah sakit yang masih beroperasi di seluruh Jalur Gaza menerima lima korban tewas dan 15 korban luka dalam 24 jam terakhir.
Jumlah keseluruhan warga Palestina yang tewas sejak diberlakukan gencatan senjata 11 Oktober 2025 telah mencapai 850, sementara korban luka bertambah menjadi 2.433 orang. Sebanyak 770 jasad juga telah ditemukan dari timbunan reruntuhan.
Menurut tim medis setempat, sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan-jalan lantaran ambulans serta tim penyelamat masih belum dapat menjangkau mereka akibat kondisi di lapangan yang belum kondusif. (*)
