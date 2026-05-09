Iran Ancam Serang Balik Secara Militer Blokade AS di Wilayah Lautnya

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ali Khazarian, menegaskan Iran akan membalas secara militer setiap tindakan Amerika Serikat yang memblokade wilayah lautnya.
"Mulai saat ini, Iran akan menanggapi secara militer setiap tindakan AS yang melibatkan blokade laut terhadap Republik Islam," kata Khazarian, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/5).
Pernyataan itu muncul setelah Komando Pusat AS menyatakan telah menyerang target militer Iran pada Jumat dini hari, sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan AS.
Namun, komando militer Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan di sejumlah wilayah negara itu.
Iran kemudian merespons pelanggaran gencatan senjata itu dengan menyerang kapal-kapal AS di Selat Hormuz.
