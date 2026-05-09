Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.41 WIB

Iran Ancam Serang Balik Secara Militer Blokade AS di Wilayah Lautnya

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera) - Image

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ali Khazarian, menegaskan Iran akan membalas secara militer setiap tindakan Amerika Serikat yang memblokade wilayah lautnya.

"Mulai saat ini, Iran akan menanggapi secara militer setiap tindakan AS yang melibatkan blokade laut terhadap Republik Islam," kata Khazarian, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/5).

Pernyataan itu muncul setelah Komando Pusat AS menyatakan telah menyerang target militer Iran pada Jumat dini hari, sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan AS.

Namun, komando militer Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan di sejumlah wilayah negara itu.

Iran kemudian merespons pelanggaran gencatan senjata itu dengan menyerang kapal-kapal AS di Selat Hormuz.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran Siapkan RUU Aturan Pelayaran hingga Pungutan di Selat Hormuz, Kapal AS dan Israel dan Sekutunya Dilarang Melintas - Image
Internasional

Iran Siapkan RUU Aturan Pelayaran hingga Pungutan di Selat Hormuz, Kapal AS dan Israel dan Sekutunya Dilarang Melintas

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.27 WIB

Perundingan di Islamabad Gagal, Donald Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Iran Nggak Ada Takut-takutnya - Image
Internasional

Perundingan di Islamabad Gagal, Donald Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Iran Nggak Ada Takut-takutnya

Senin, 13 April 2026 | 21.25 WIB

Ditutup Iran, Berikut Berbagai Negara yang Diizinkan Melintasi Selat Hormuz - Image
Internasional

Ditutup Iran, Berikut Berbagai Negara yang Diizinkan Melintasi Selat Hormuz

Minggu, 29 Maret 2026 | 12.49 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore