Kapal Pesiar Caribbean Princess Terserang Wabah Norovirus, Lebih dari 100 Penumpang dan Kru Jatuh Sakit

JawaPos.com - Wabah norovirus dilaporkan menyerang kapal pesiar Caribbean Princess dengan total lebih dari 100 penumpang dan kru mengalami gangguan pencernaan selama pelayaran berlangsung.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut kasus ini terjadi dalam pelayaran yang berlangsung sejak 28 April hingga 11 Mei 2026.

Menurut laporan CDC, sebanyak 102 dari 3.116 penumpang atau sekitar 3,3 persen dilaporkan sakit. Selain itu, 13 dari 1.131 kru kapal juga mengalami gejala serupa seperti diare dan muntah. Kasus tersebut resmi dilaporkan ke CDC pada 7 Mei lalu sebagaimana dikutip via Fox News.

Norovirus sendiri dikenal sebagai salah satu penyebab utama wabah penyakit gastrointestinal di kapal pesiar karena penyebarannya yang sangat cepat di ruang tertutup dan area bersama.

Princess Cruises membenarkan adanya kasus gangguan kesehatan ringan selama perjalanan Caribbean Princess yang berangkat dari Port Everglades. Perusahaan pelayaran itu menyatakan langkah penanganan langsung dilakukan begitu kasus terdeteksi.

“Setelah laporan muncul, seluruh area kapal segera didisinfeksi dan prosedur sanitasi tambahan diterapkan selama pelayaran berlangsung,” tulis pernyataan resmi Princess Cruises.

Setibanya di Port Canaveral pada 11 Mei, kapal Caribbean Princess juga dijadwalkan menjalani proses pembersihan dan disinfeksi menyeluruh sebelum kembali beroperasi untuk pelayaran berikutnya.

Untuk menekan penyebaran virus, pihak kapal meningkatkan prosedur pembersihan sesuai rencana tanggap wabah, mengisolasi penumpang dan kru yang sakit, serta mengambil sampel untuk pengujian laboratorium.

Princess Cruises juga berkoordinasi langsung dengan Vessel Sanitation Program (VSP) milik CDC terkait langkah sanitasi dan pelaporan kasus.