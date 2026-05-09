Pentagon Buka 160 Dokumen UFO Rahasia ke Publik, Ada Laporan Astronot Apollo hingga Rekaman Militer

Salah satu konten terkait UFO yang dirilis dalam dokumen terbaru Pentagon. (US Department of War)
JawaPos.com–Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi membuka ratusan dokumen terkait fenomena UFO atau yang kini disebut Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). Pentagon pada Jumat (8/5), merilis lebih dari 160 file rahasia yang selama puluhan tahun disimpan pemerintah dan kini dapat diakses publik melalui situs khusus.
Dokumen tersebut memuat lebih dari 400 insiden misterius dari berbagai belahan dunia sejak era 1940-an hingga laporan terbaru dalam beberapa tahun terakhir. Isi arsip mencakup rekaman video militer, foto objek tak dikenal, laporan pilot, hingga kesaksian astronot program Apollo milik NASA.
Meski begitu, pemerintah AS menegaskan tidak ada bukti bahwa Amerika pernah berhubungan dengan makhluk luar angkasa ataupun menemukan tanda kehidupan alien di Bumi. Pentagon menyebut seluruh dokumen yang telah dideklasifikasi kini tersedia di situs resmi pemerintah dan akan terus diperbarui secara bertahap.
Pemerintah mengklaim langkah ini sebagai bagian dari transparansi publik atas fenomena yang selama puluhan tahun memicu teori konspirasi. Salah satu dokumen yang paling menyita perhatian berasal dari misi Apollo 11 pada 1969. Astronot Buzz Aldrin melaporkan melihat kilatan kecil di dalam kabin pesawat saat mencoba tidur setelah perjalanan ke Bulan.
Dalam laporan lain, Aldrin juga menyebut adanya cahaya terang yang diduga berasal dari sumber laser. Sementara itu, astronot Apollo 12 Alan Bean melaporkan melihat kilatan cahaya yang meluncur ke luar angkasa.
Pada misi Apollo 17 tahun 1972, kru terakhir yang menginjak Bulan mengaku melihat partikel cahaya terang yang berputar di kejauhan. Astronot Harrison Schmitt menggambarkan fenomena itu seperti perayaan kembang api Fourth of July.
Selain arsip NASA, Pentagon juga membuka rekaman dari sensor inframerah militer AS yang memperlihatkan objek bercahaya dengan bentuk tidak biasa. Namun sebagian besar video disebut buram dan sulit diidentifikasi.
Beberapa laporan ternyata berhasil dijelaskan secara ilmiah. Salah satunya insiden pada 1948 di Belanda ketika kru militer melihat objek bergerak cepat di ketinggian 30 ribu kaki. Setelah penyelidikan, objek itu disimpulkan sebagai jet eksperimental dengan bantuan roket. Namun sejumlah kasus lain masih belum memiliki penjelasan resmi.
Salah satunya laporan pada 2023 dari operator drone di lokasi uji coba militer AS yang melihat benda logam abu-abu tanpa sayap dan tanpa jejak mesin. Objek bercahaya itu disebut bergerak cepat sebelum menghilang dalam hitungan detik.
