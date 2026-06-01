Trump Sebut Iran ingin Sepakat, Optimistis Hasilnya Positif bagi AS

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Washington dan optimistis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif.

Melalui platform Truth Social, Trump mengatakan Teheran “benar-benar ingin membuat kesepakatan” dan menyebut potensi perjanjian itu akan “baik bagi AS dan pihak-pihak yang bersama kami.”

Trump juga mengkritik lawan politiknya serta sejumlah anggota partainya sendiri yang dinilai mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang saling bertentangan.

Menurut dia, negosiasi menjadi “jauh lebih sulit” ketika tokoh-tokoh politik terus menyerukan pendekatan yang berbeda, mulai dari mempercepat atau memperlambat proses hingga mendukung maupun menolak tindakan militer.

Trump menyebut kritik tersebut sebagai “chirping” atau ocehan yang menurutnya terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia juga meminta publik bersabar menunggu hasil perundingan yang masih berlangsung.

“Duduk saja dan tenanglah, semuanya akan berakhir dengan baik pada akhirnya — selalu begitu!” kata Trump.