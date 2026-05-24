Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Hampir Rampung, Selat Hormuz Segera Dibuka

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa nota kesepahaman terkait upaya gencatan senjata untuk menghentikan konflik AS-Israel dengan Iran pada dasarnya telah mencapai tahap akhir negosiasi.

Dalam pernyataannya pada Sabtu, Trump mengatakan kesepakatan itu juga akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, ia menegaskan bahwa implementasinya masih menunggu penyelesaian akhir antara negosiator AS, Iran, dan sejumlah negara lain yang terlibat.

“Aspek dan detail akhir dari Kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas, dan akan segera diumumkan,” tulis Trump melalui platform Truth Social seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (24/5).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Trump melakukan serangkaian pembicaraan via telepon dengan para pemimpin dan pejabat dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Yordania, Mesir, Turki, dan Bahrain. Ia juga mengaku telah berbicara secara terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan Islamabad akan terus berupaya menjembatani komunikasi kedua pihak. Ia juga berharap Pakistan dapat menjadi tuan rumah pembicaraan AS-Iran dalam waktu dekat.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut positif perkembangan negosiasi tersebut. Dalam keterangannya, Erdogan menyebut kesepakatan nantinya berpotensi membuka kembali jalur pelayaran bebas di Selat Hormuz, meski tidak merinci mekanismenya.

Pemerintah Mesir, melalui pernyataan resmi kepresidenan, turut menyerukan agar semua pihak mengedepankan jalur diplomasi dan segera mencapai titik temu.

Pengumuman terbaru ini muncul setelah Trump sebelumnya beberapa kali melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait tenggat waktu tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang lebih permanen. Ia bahkan sempat menyebut serangan lanjutan hampir dilakukan sebelum akhirnya “ditunda” atas permintaan negara-negara Teluk.