Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Hampir Rampung, Selat Hormuz Segera Dibuka

Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran segera mencapai kesepakatan damai. Foto: (CBC News)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa nota kesepahaman terkait upaya gencatan senjata untuk menghentikan konflik AS-Israel dengan Iran pada dasarnya telah mencapai tahap akhir negosiasi.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, Trump mengatakan kesepakatan itu juga akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, ia menegaskan bahwa implementasinya masih menunggu penyelesaian akhir antara negosiator AS, Iran, dan sejumlah negara lain yang terlibat.
“Aspek dan detail akhir dari Kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas, dan akan segera diumumkan,” tulis Trump melalui platform Truth Social seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (24/5).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Trump melakukan serangkaian pembicaraan via telepon dengan para pemimpin dan pejabat dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Yordania, Mesir, Turki, dan Bahrain. Ia juga mengaku telah berbicara secara terpisah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan Islamabad akan terus berupaya menjembatani komunikasi kedua pihak. Ia juga berharap Pakistan dapat menjadi tuan rumah pembicaraan AS-Iran dalam waktu dekat.
Baca Juga:Diplomasi Panas Timur Tengah: Shehbaz Sharif dan Masoud Pezeshkian Bahas Perdamaian di Tengah Konflik Iran-AS
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut positif perkembangan negosiasi tersebut. Dalam keterangannya, Erdogan menyebut kesepakatan nantinya berpotensi membuka kembali jalur pelayaran bebas di Selat Hormuz, meski tidak merinci mekanismenya.
Pemerintah Mesir, melalui pernyataan resmi kepresidenan, turut menyerukan agar semua pihak mengedepankan jalur diplomasi dan segera mencapai titik temu.
Pengumuman terbaru ini muncul setelah Trump sebelumnya beberapa kali melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait tenggat waktu tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang lebih permanen. Ia bahkan sempat menyebut serangan lanjutan hampir dilakukan sebelum akhirnya “ditunda” atas permintaan negara-negara Teluk.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga memperlihatkan sikap yang berubah-ubah, mulai dari ancaman eskalasi hingga klaim bahwa kesepakatan damai sudah semakin dekat. Salah satunya dengan mengunggah gambar Iran yang ditutupi bendera AS di media sosial pada Sabtu.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi