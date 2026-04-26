Penembakan di Acara Elite, Donald Trump Sebut Serangan Tak Akan Hentikan Langkahnya dari Perang Iran

Donald Trump berbicara di Gedung Putih di Washington, DC, tak lama setelah insiden penembakan pada Makan Malam Koresponden Gedung Putih, Sabtu (25/4). (Deadline)
JawaPos.com - Insiden penembakan yang mengguncang acara makan malam jurnalis di Washington pada Sabtu (25/4) malam tak mengubah sikap Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap konflik dengan Iran.
Meski sempat terjadi kepanikan, Donald Trump menegaskan bahwa serangan tersebut tidak akan menghalanginya melanjutkan perang.
"Ini tidak akan menghalangi saya untuk memenangkan perang di Iran. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan itu, saya benar-benar tidak berpikir begitu," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, beberapa jam setelah insiden.
Pelaku penembakan telah diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen, pria 31 tahun asal Torrance, California. Dua pejabat penegak hukum memastikan identitas tersebut kepada Associated Press.
Donald Trump menyebut pelaku kemungkinan besar adalah 'lone wolf' atau bertindak sendiri tanpa jaringan. Hal ini sejalan dengan temuan awal aparat yang belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
"Saya rasa," jawab Trump saat ditanya apakah dirinya menjadi target utama. Namun ia menambahkan, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif sebenarnya.
Spekulasi sempat muncul bahwa serangan ini berkaitan dengan konflik AS-Israel melawan Iran. Namun Trump meragukan kaitan tersebut.
"Jangan berpikir begitu," katanya singkat saat ditanya apakah insiden itu berhubungan dengan perang Iran.
Meski begitu, Trump juga mengakui bahwa kemungkinan tersebut belum sepenuhnya bisa dikesampingkan. "Kamu tidak pernah tahu” ujarnya, menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.
Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa terjadi di hotel Washington Hilton saat ratusan jurnalis dan pejabat tinggi menghadiri jamuan tahunan White House Correspondents’ Association.
