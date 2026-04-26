Nanda Prayoga
Minggu, 26 April 2026 | 17.15 WIB

Diplomasi Panas Timur Tengah: Shehbaz Sharif dan Masoud Pezeshkian Bahas Perdamaian di Tengah Konflik Iran-AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Pakistan, 3 Agustus 2025

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif melakukan percakapan telepon pada dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Sabtu (25/4). Kedua pemimpin tersebut membahas situasi regional yang berkembang dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

Percakapan yang berlangsung sekitar 50 menit itu berfokus pada perkembangan terkini, termasuk peran Islamabad dalam memfasilitasi dialog di tengah ketegangan yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat (AS).

Seperti dilansir dari Anadolu, Sharif menyambut baik partisipasi delegasi Iran dalam pembicaraan yang diadakan di Islamabad awal bulan ini dan menghargai keputusan Teheran untuk mengirim Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk diskusi lebih lanjut, termasuk pertemuan dengan pimpinan Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan juga menyoroti upaya diplomatiknya baru-baru ini kepada para pemimpin global, dengan mengatakan bahwa hal itu telah membantu membangun dukungan yang lebih luas untuk dialog berkelanjutan dan resolusi damai terhadap konflik yang sedang berlangsung.

Pezeshkian, pada gilirannya, berterima kasih kepada pimpinan Pakistan, termasuk Kepala Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, atas peran mereka dalam memajukan upaya perdamaian. Ia menegaskan kembali keinginan Iran untuk stabilitas dan menyatakan keyakinannya akan terus menguatnya hubungan bilateral.

Kedua pemimpin sepakat untuk mempertahankan koordinasi yang erat, menggarisbawahi komitmen bersama mereka terhadap perdamaian dan kerja sama regional.

Sebelumnya, Sharif juga bertemu dengan Araghchi dan delegasinya di tengah upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang terhenti antara AS dan Iran untuk mengakhiri konflik delapan minggu mereka.

Araghchi tiba di Pakistan pada Jumat (24/4) malam untuk pembicaraan yang menurut para pejabat dapat membuka jalan bagi putaran negosiasi kedua. Ia meninggalkan Islamabad setelah bertemu Sharif dan berangkat ke Muscat dan Moskow.

Putaran pertama diadakan di Islamabad dua minggu lalu tetapi gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari dan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Pembicaraan tersebut menyusul gencatan senjata selama dua minggu yang ditengahi oleh Pakistan pada 8 April, yang kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

Artikel Terkait
Trump Larang Utusan Negaranya ke Pakistan Meski Menlu Iran sudah Sampai di Islamabad - Image
Internasional

Trump Larang Utusan Negaranya ke Pakistan Meski Menlu Iran sudah Sampai di Islamabad

Minggu, 26 April 2026 | 17.10 WIB

Iran Tegaskan Menlu Abbas Araghchi ke Pakistan Tanpa Agenda Bertemu Amerika - Image
Internasional

Iran Tegaskan Menlu Abbas Araghchi ke Pakistan Tanpa Agenda Bertemu Amerika

Minggu, 26 April 2026 | 16.03 WIB

Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran - Image
Internasional

Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran

Minggu, 26 April 2026 | 03.46 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

