Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran

Ilustrasi: Kapal kargo berlayar di Teluk dekat Selat Hormuz. Iran menyatakan jalur vital energi itu terbuka bagi negara-negara sahabat mereka. (The Guardian)
JawaPos.com - Dua kapal kargo komersial ditahan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz. Kapal tersebut ditahan dengan alasan operasional tanpa izin dan dugaan keterkaitan dengan Israel.
IRGC mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai "MSC-Francesca" dan “Epaminondas”, yang beroperasi di bawah perusahaan pelayaran peti kemas MSC, menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, pada Jumat (24/4).
Dilansir dari Antara, Sabtu (25/4), Teheran menuduh kapal-kapal tersebut melanggar peraturan maritim, mengganggu sistem navigasi dan membahayakan kapal lain di jalur perairan tersebut.
Pihak berwenang Iran mengatakan kapal-kapal itu diduga mencoba melewati Selat Hormuz tanpa terdeteksi, sebelum dicegat dan dikawal ke perairan teritorial Iran.
Sejak perang yang diprakarsai oleh AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, Teheran telah mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
Langkah yang disusul blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran pada 13 April, telah menghantam pasokan energi global, terutama di seluruh Asia.
