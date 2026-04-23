Antara
Jumat, 24 April 2026 | 06.23 WIB

Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Sapu Ranjau di Selat Hormuz

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan kepada tentara Angkatan Laut AS untuk menembak setiap kapal kecil yang tertangkap memasang ranjau di Selat Hormuz, seiring gencatan senjata dengan Iran terus berlanjut.

"Saya telah memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun yang memasang ranjau di perairan itu," kata Trump di platform Truth Social.

Dia meminta tidak boleh ada keraguan bagi tentara AS dalam melaksanakan perintah tersebut.

Trump juga mengeklaim seluruh pasukan Angkatan Laut Iran, yang terdiri atas 159 kapal, berada di dasar laut dan setiap kapal di antaranya memasang ranjau adalah kapal-kapal kecil.

Dia juga menginstruksikan peningkatan penyapuan ranjau tiga kali lipat lebih kuat untuk membersihkan jalur transit yang secara efektif "diganggu" Iran setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari lalu.

Perintah tersebut dikeluarkan di tengah gencatan senjata AS dengan Iran yang diperpanjang Trump tanpa batas waktu pada Selasa (21/4) di tengah negosiasi yang macet.

Pentagon mengatakan kepada Kongres bahwa pembersihan Selat Hormuz dari ranjau secara penuh dapat memakan waktu hingga enam bulan, menurut laporan Washington Post.

Para anggota parlemen diberitahu bahwa Iran mungkin telah menempatkan 20 ranjau atau lebih di dalam dan di sekitar jalur air tersebut. Beberapa di antaranya dipasang jarak jauh dengan menggunakan teknologi GPS, sehingga deteksi menjadi jauh lebih sulit, menurut laporan tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
