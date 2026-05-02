IRGC Kuasai Pesisir Selat Hormuz, Ketegangan dengan AS Memuncak

JawaPos.com - Iran kembali mengirim sinyal tegas di tengah ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat (AS). Melalui Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Teheran mengumumkan penerapan aturan baru yang mencakup wilayah pesisir Teluk Persia hingga Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia.

Pengumuman tersebut disebut merupakan arahan langsung dari pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. IRGC menyatakan bahwa angkatan lautnya kini akan mengendalikan hampir 2.000 kilometer garis pantai Iran di kawasan tersebut.

Dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah Press TV pada Jumat (1/5) malam, IRGC menegaskan bahwa langkah ini bertujuan menjadikan perairan tersebut sebagai sumber kehidupan dan kekuatan bagi rakyat Iran, sekaligus menciptakan keamanan serta kemakmuran bagi kawasan.

Meski demikian, tidak ada rincian teknis lebih lanjut terkait aturan baru yang dimaksud. Ketidakjelasan ini justru memicu spekulasi di tengah meningkatnya sensitivitas situasi di Selat Hormuz.