Ancaman Keras, Khamenei: Tempat AS Adalah di Dasar Teluk Persia

JawaPos.com - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, melontarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat (AS) di tengah memanasnya situasi geopolitik kawasan Timur Tengah.

Dalam pesan resmi yang disiarkan televisi pemerintah pada Jumat (1/5), Khamenei menegaskan Iran akan mempertahankan kemampuan nuklir dan rudalnya, dua isu yang selama ini menjadi target tekanan Washington.

Dalam nada menantang, Khamenei bahkan menyebut keberadaan Amerika Serikat di Teluk Persia tidak diinginkan.

“Orang asing yang datang dari ribuan kilometer dengan keserakahan dan niat jahat tidak punya tempat di sana, kecuali di dasar perairannya (Teluk Persia),” ujarnya.

Pernyataan itu muncul saat Iran memperingati 'Hari Teluk Persia', sekaligus menandai dua bulan sejak konflik besar dengan Amerika Serikat yang melibatkan pengerahan militer besar-besaran.

Dalam pesannya, Khamenei juga dengan berani menyebut bahwa upaya AS mengobok-obok kedamaian di Iran telah mengalami kekalahan yang memalukan.

Ia juga menyinggung babak baru dalam sejarah kawasan, termasuk di jalur vital Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia.

“Babak baru sedang terbuka untuk Teluk Persia dan Selat Hormuz,” kata Khamenei.

Iran menegaskan akan mempertahankan kontrol atas selat tersebut, yang selama ini dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Bahkan, Teheran disebut menerapkan aturan baru dan manajemen yang diklaim memberi 'kenyamanan dan kemajuan' bagi kawasan.