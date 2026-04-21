Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
21 April 2026, 19.39 WIB

Donald Trump Ancam Blokade Iran Tak Akan Dicabut sampai Kesepakatan dengan Teheran Tercapai

Presiden AS Donald Trump. (Alex Brandon/AP).

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran sebelum tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian kelanjutan perundingan damai yang diharapkan mampu mengakhiri konflik kedua negara.

Melalui platform media sosialnya, Truth Social, Donald Trump menyebut blokade yang telah berlangsung selama sepekan itu 'benar-benar menghancurkan Iran'. Ia juga mengklaim bahwa Amerika Serikat saat ini unggul jauh dalam konflik tersebut.

Situasi semakin kompleks karena gencatan senjata sementara antara AS dan Iran dijadwalkan berakhir pada Rabu. Hingga kini, belum ada kepastian apakah putaran kedua perundingan damai akan benar-benar digelar di Pakistan.

Di sisi lain, pengamanan di ibu kota Pakistan diperketat menjelang kemungkinan pertemuan tersebut. Namun, Wakil Presiden AS JD Vance yang dijadwalkan memimpin delegasi belum bertolak dari Washington, demikian mengutip BBC.

Di sisi lain, seperti juga sudah diberitakan sebelumnya, dari pihak Iran pun masih belum memastikan keikutsertaannya. Apakah akan hadir di perundingan putaran kedua di Islamabad atau tidak, masih belum jelas.

Sejak blokade diberlakukan, militer AS dilaporkan telah memaksa sedikitnya 27 kapal untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut Komando Pusat AS (Centcom). Bahkan, untuk pertama kalinya dalam konflik ini, AS menyita kapal kargo berbendera Iran yang mencoba menembus blokade.

Rekaman video yang dibagikan Centcom memperlihatkan kapal tersebut telah diperingatkan sebelum pasukan AS naik dan mengambil alih kendali. Teheran mengecam tindakan itu sebagai aksi pembajakan serta pelanggaran terhadap gencatan senjata yang rapuh.

Sebagai balasan, Iran mempertahankan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi distribusi energi dunia. Penutupan ini telah berlangsung hampir dua bulan dan memicu lonjakan harga energi global.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore