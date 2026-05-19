2 Remaja Serang Masjid di San Diego Sebabkan 3 Orang Tewas, Polisi Sebut Ada Motif Kebencian

JawaPos.com - Dua remaja bersenjata menyerang Islamic Center of San Diego, California, Amerika Serikat, pada Senin (18/5) waktu setempat. Tiga pria dilaporkan tewas dalam insiden tersebut sebelum kedua pelaku ditemukan bunuh diri di dalam kendaraan mereka beberapa blok dari lokasi kejadian.

Melansir AP News, pihak kepolisian San Diego kini menyelidiki kasus itu sebagai dugaan kejahatan bermotif kebencian atau hate crime setelah menemukan indikasi 'retorika kebencian' yang terkait dengan para pelaku.

Kepala Kepolisian San Diego Scott Wahl mengatakan tidak ada ancaman spesifik yang sebelumnya ditujukan kepada masjid terbesar di San Diego County tersebut. Namun, penyidik menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada unsur kebencian.

"Tidak ada ancaman spesifik yang dibuat terhadap Pusat Islam San Diego, tetapi pihak berwenang menemukan bukti bahwa para tersangka terlibat dalam retorika kebencian yang umum," kata Wahl.

Adapun salah satu korban tewas merupakan petugas keamanan masjid bernama Amin Abdullah. Polisi meyakini tindakan Abdullah berhasil mencegah jatuhnya korban lebih banyak saat serangan berlangsung.

"Ini adil untuk mengatakan bahwa tindakannya heroik. Tidak diragukan lagi dia menyelamatkan nyawa hari ini," ujar Wahl.

Sahabat keluarga korban, Shaykh Uthman Ibn Farooq, mengatakan Abdullah telah lama dikenal sebagai sosok yang menjaga keamanan jamaah di masjid tersebut.