Donald Trump Janji Tinjau Serius Kasus Penembakan di Masjid Terbesar San Diego

Presiden AS Donald Trump. (AP).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara terkait penembakan mematikan di Islamic Center of San Diego, California, yang menewaskan tiga orang pada Senin (18/5) waktu setempat.
Trump menyebut insiden tersebut sebagai situasi yang mengerikan dan memastikan pemerintah federal akan menaruh perhatian serius terhadap kasus itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri acara mengenai keterjangkauan layanan kesehatan di Washington, D.C., beberapa jam setelah serangan terjadi.
"Ini situasi yang mengerikan. Saya telah diberi beberapa pembaruan awal, tetapi kami akan kembali dan melihatnya dengan sangat kuat," kata Trump dikutip via Fox 5.
Penembakan di masjid terbesar di San Diego itu kini diselidiki sebagai dugaan kejahatan bermotif kebencian atau hate crime.
Polisi setempat bekerja sama dengan FBI untuk mengungkap motif di balik aksi dua remaja bersenjata yang menyerang jamaah sebelum akhirnya ditemukan tewas.
Kepala Kepolisian San Diego Scott Wahl mengatakan petugas menerima laporan penembakan aktif sekitar pukul 11.40 siang di kawasan Clairemont.
Dalam konferensi pers, Wahl mengungkapkan tiga orang meninggal dunia dalam serangan tersebut. Dua pelaku yang diduga berusia 17 dan 19 tahun kemudian ditemukan tewas setelah kejadian.
Salah satu korban tewas diketahui merupakan petugas keamanan masjid yang disebut polisi berjasa mencegah korban lebih banyak.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20