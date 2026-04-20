Teheran Tak Jamin Keamanan Selat Hormuz Jika Ekspor Minyak Iran Dibatasi

JawaPos.com-Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref, Senin (20/4) memperingatkan bahwa keamanan di Selat Hormuz tidak dapat dijamin jika ekspor minyak Iran tetap dibatasi.

“Tidak seorang pun dapat membatasi ekspor minyak Iran sambil mengharapkan keamanan bebas bagi pihak lain,” kata Aref melalui platform X. “Keamanan Selat Hormuz tidaklah gratis,” tambahnya.

Aref mengatakan dunia dihadapkan pada pilihan antara “pasar minyak yang bebas untuk semua” atau “biaya besar bagi semua pihak.”

Ia juga menyatakan bahwa stabilitas harga bahan bakar global bergantung pada “penghentian tekanan ekonomi dan militer terhadap Iran dan sekutunya secara terjamin dan berkelanjutan.”

Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke wilayah Israel serta negara-negara lain di kawasan yang menampung aset militer AS.

Operasi AS-Israel tersebut menewaskan lebih dari 3.300 orang sebelum Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April yang dimediasi Pakistan.