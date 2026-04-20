Teheran Tak Jamin Keamanan Selat Hormuz Jika Ekspor Minyak Iran Dibatasi

Sebuah kapal tanker minyak yang berlayar melalui Selat Hormuz tiba di perairan teritorial Irak di lepas pantai Basra, Irak (Al-Jazeera)
JawaPos.com-Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref, Senin (20/4) memperingatkan bahwa keamanan di Selat Hormuz tidak dapat dijamin jika ekspor minyak Iran tetap dibatasi.
“Tidak seorang pun dapat membatasi ekspor minyak Iran sambil mengharapkan keamanan bebas bagi pihak lain,” kata Aref melalui platform X. “Keamanan Selat Hormuz tidaklah gratis,” tambahnya.
Aref mengatakan dunia dihadapkan pada pilihan antara “pasar minyak yang bebas untuk semua” atau “biaya besar bagi semua pihak.”
Ia juga menyatakan bahwa stabilitas harga bahan bakar global bergantung pada “penghentian tekanan ekonomi dan militer terhadap Iran dan sekutunya secara terjamin dan berkelanjutan.”
Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke wilayah Israel serta negara-negara lain di kawasan yang menampung aset militer AS.
Operasi AS-Israel tersebut menewaskan lebih dari 3.300 orang sebelum Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April yang dimediasi Pakistan.
Kedua pihak kini tengah bersiap untuk putaran kedua perundingan di Islamabad pada Selasa (21/4), setelah perundingan pada 11–12 April berakhir tanpa kesepakatan. AS memberlakukan blokade laut terhadap Iran pada 13 April. (*)
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik