Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Ferlynda Putri Sofyandari
19 April 2026, 20.28 WIB

Paus Leo XIV Kritik Perang, Donald Trump Disorot Boroskan Uang

Kolase Donald Trump (kiri) di Gedung Putih dan Paus Leo XIV di Vatikan. (Dok. CNA) - Image

Kolase Donald Trump (kiri) di Gedung Putih dan Paus Leo XIV di Vatikan. (Dok. CNA)

JawaPos.com – Ketegangan antara Paus Leo XIV dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memanas menyusul saling serang pernyataan terkait perang dan kebijakan global.

Dalam kunjungannya ke Kamerun, Paus Leo XIV melontarkan kritik keras terhadap para pemimpin dunia yang menggelontorkan miliaran dolar untuk konflik bersenjata. Ia menyebut dunia saat ini “dirusak oleh segelintir tiran” serta mengecam pihak yang memanipulasi nama Tuhan demi kepentingan politik.

“Para pemimpin menutup mata terhadap fakta bahwa miliaran dolar dihabiskan untuk pembunuhan dan kehancuran, sementara sumber daya untuk penyembuhan, pendidikan, dan pemulihan tidak tersedia,” ujarnya, seperti dilaporkan BBC.

Paus Leo juga menyinggung ancaman Trump terkait perang Iran, termasuk pernyataan bahwa peradaban bisa hancur jika Iran tidak memenuhi tuntutan Washington. 

Ketegangan makin meningkat setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menuai kontroversi atas doa yang menyiratkan kekerasan tanpa belas kasihan. Dalam misa Minggu Palma di St Peter's Square, Paus menyebut konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat sebagai “kekejaman”.

Di sisi lain, Trump kembali melontarkan serangan melalui media sosial. Ia menyebut Paus “lemah dalam menghadapi kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri”. Trump juga menegaskan Iran tetap menjadi ancaman global, terutama terkait potensi kepemilikan senjata nuklir.

“Paus boleh mengatakan apa yang dia inginkan, tetapi saya bisa tidak setuju,” kata Trump di Gedung Putih. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Konflik Timur Tengah Ganggu Tur Pramusim Manchester City, Masa Depan Pep Guardiola Dipertanyakan? - Image
Sepak Bola Dunia

Konflik Timur Tengah Ganggu Tur Pramusim Manchester City, Masa Depan Pep Guardiola Dipertanyakan?

18 April 2026, 22.00 WIB

45 WNI Kembali Dievakuasi dari Iran, Kemlu Sudah 3 Kali Evakuasi - Image
Internasional

45 WNI Kembali Dievakuasi dari Iran, Kemlu Sudah 3 Kali Evakuasi

17 April 2026, 23.54 WIB

Gandeng Raksasa Otomotif, Trump Dorong Produksi Senjata Besar-Besaran di Tengah Perang Melawan Iran - Image
Internasional

Gandeng Raksasa Otomotif, Trump Dorong Produksi Senjata Besar-Besaran di Tengah Perang Melawan Iran

17 April 2026, 14.15 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore