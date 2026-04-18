Perundingan AS-Iran Kemungkinan Berlanjut Pekan Depan di Pakistan

Perundingan Islamabad antara Iran dan AS. (Istimewa)
JawaPos.com – Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran kemungkinan akan dilanjutkan Kembali di Islamabad, Pakistan.
Dilansir dari Antara, putaran kedua perundingan yang melibatkan tim teknis masing-masing itu direncanakan berlangsung paling cepat pada Senin (20/4), menurut sumber pemerintah Pakistan, Sabtu (18/4).
Sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan tim teknis dari kedua pihak diperkirakan bertemu di Islamabad untuk putaran berikutnya Senin pekan depan.
Pertemuan itu untuk merampungkan kesepakatan atas konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan antara AS dan Iran, yang berdampak pada pasokan energi global dan kehidupan sehari-hari di kawasan Timur Tengah.
“Begitu mereka mencapai draf, Presiden Donald Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah kepala negara penting lainnya akan segera terbang ke ibu kota (Islamabad) untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” kata seorang sumber.
Hal itu merujuk pada sejumlah laporan, bahwa selain Trump dan Pezeshkian, para pemimpin negara kawasan juga diperkirakan akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan itu.
Para negosiator dari kedua pihak yang berkonflik masih terus bertukar pesan melalui Islamabad sejak berakhirnya putaran pertama perundingan pada 11–12 April.
Mereka berupaya untuk mencapai “pemahaman maksimal” sebelum memasuki tahap berikutnya dari perundingan yang dinantikan.
Sementara itu, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asif Munir pekan ini menggelar pembicaraan langsung dengan pimpinan sipil dan militer Iran di Teheran, di mana Iran menyatakan Selat Hormuz dibuka untuk kapal komersial.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa jika kesepakatan tercapai dengan Iran, ia kemungkinan akan pergi ke Islamabad untuk menghadiri penandatanganan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT