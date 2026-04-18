Perundingan AS-Iran Kemungkinan Berlanjut Pekan Depan di Pakistan

JawaPos.com – Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran kemungkinan akan dilanjutkan Kembali di Islamabad, Pakistan.

Dilansir dari Antara, putaran kedua perundingan yang melibatkan tim teknis masing-masing itu direncanakan berlangsung paling cepat pada Senin (20/4), menurut sumber pemerintah Pakistan, Sabtu (18/4).

Sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan tim teknis dari kedua pihak diperkirakan bertemu di Islamabad untuk putaran berikutnya Senin pekan depan.

Pertemuan itu untuk merampungkan kesepakatan atas konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan antara AS dan Iran, yang berdampak pada pasokan energi global dan kehidupan sehari-hari di kawasan Timur Tengah.

“Begitu mereka mencapai draf, Presiden Donald Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah kepala negara penting lainnya akan segera terbang ke ibu kota (Islamabad) untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” kata seorang sumber.

Hal itu merujuk pada sejumlah laporan, bahwa selain Trump dan Pezeshkian, para pemimpin negara kawasan juga diperkirakan akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan itu.

Para negosiator dari kedua pihak yang berkonflik masih terus bertukar pesan melalui Islamabad sejak berakhirnya putaran pertama perundingan pada 11–12 April.

Mereka berupaya untuk mencapai “pemahaman maksimal” sebelum memasuki tahap berikutnya dari perundingan yang dinantikan.

Sementara itu, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asif Munir pekan ini menggelar pembicaraan langsung dengan pimpinan sipil dan militer Iran di Teheran, di mana Iran menyatakan Selat Hormuz dibuka untuk kapal komersial.