Rian Alfianto
18 April 2026, 21.46 WIB

Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz,  Bantah Klaim Donald Trump Sebelumnya soal 'Kesepakatan'

Satelit NASA menampilkan kondisi Selat Hormuz, jalur strategis energi global. (UN News)

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) masih tinggi dengan yang terbaru, Teheran melontarkan ancaman untuk kembali menutup Selat Hormuz.

Hal tersebut bertolak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya menyebut Teheran telah sepakat tidak akan lagi menggunakan jalur itu sebagai alat tekanan.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa keputusan membuka Selat Hormuz tidak bersifat permanen dan sangat bergantung pada sikap Washington.

“Dengan berlanjutnya blokade, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka,” tulis Ghalibaf di X.

“Akses melalui jalur tersebut akan bergantung pada izin dari Iran," lanjut dia.

Pernyataan Ghalibaf sekaligus menjadi bantahan langsung terhadap narasi Trump yang menyebut Iran telah berkomitmen untuk tidak lagi menutup Selat Hormuz.
Bahkan, Ghalibaf menuding Trump menyampaikan berbagai klaim yang tidak akurat dalam waktu singkat.

Menurutnya, Donald Trump membuat tujuh klaim berbeda tentang perang dalam satu jam, dan semuanya tidak benar.

“Amerika Serikat tidak memenangkan perang dengan kebohongan ini, dan itu juga tidak akan membantu mereka dalam negosiasi," tegasnya.

Ia merujuk pada pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang sebelumnya juga membantah sejumlah klaim Washington.

Artikel Terkait
Harga Minyak Dunia Kembali Terkoreksi Usai Iran Buka Selat Hormuz: Bursa AS Cetak Rekor Baru - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Kembali Terkoreksi Usai Iran Buka Selat Hormuz: Bursa AS Cetak Rekor Baru

18 April 2026, 18.44 WIB

Donald Trump Klaim Iran Janji Tak Akan Tutup Lagi Selat Hormuz, Teheran Belum Beri Konfirmasi - Image
Internasional

Donald Trump Klaim Iran Janji Tak Akan Tutup Lagi Selat Hormuz, Teheran Belum Beri Konfirmasi

18 April 2026, 17.04 WIB

Tiongkok Desak Israel-Lebanon Tahan Diri dan Bertanggung Jawab Atas Kesepakatan Gencatan Senjata - Image
Internasional

Tiongkok Desak Israel-Lebanon Tahan Diri dan Bertanggung Jawab Atas Kesepakatan Gencatan Senjata

18 April 2026, 14.35 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

