Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 01.47 WIB

Kuwait Siaga dan Tanggapi Ancaman Rudal dan Drone dari Pihak Luar yang Serang Negaranya

Kerusakan pada kapal tanker minyak mentah Al-Salmi berbendera Kuwait. (dok.reuters) - Image

Kerusakan pada kapal tanker minyak mentah Al-Salmi berbendera Kuwait. (dok.reuters)

JawaPos.com - Pertahanan udara Kuwait saat ini menanggapi ancaman rudal dan drone dari negara luar yang akan menyerang negaranya. Hal ini merespons ketegangan di kawasan di tengah rapuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran.

"Setiap ledakan yang mungkin terdengar adalah hasil dari sistem pertahanan udara yang mencegat target musuh," kata militer Kuwait dilansir dari Antara, pada Kamis (28/5).

Masyarakat setempat diimbau untuk mengikuti instruksi keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan sekutu AS di Teluk, dan menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan mulai berlaku pada 8 April dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Rancangan Kesepakatan Iran-AS Belum Final - Image
Internasional

Rancangan Kesepakatan Iran-AS Belum Final

Jumat, 29 Mei 2026 | 21.15 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih Dari 3 Persen Usai Serangan Terbaru AS ke Iran - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih Dari 3 Persen Usai Serangan Terbaru AS ke Iran

Kamis, 28 Mei 2026 | 20.23 WIB

Pemimpin Tertinggi Iran Sebut, Negara-negara Timteng Tak Lagi jadi Tameng Pangkalan AS - Image
Internasional

Pemimpin Tertinggi Iran Sebut, Negara-negara Timteng Tak Lagi jadi Tameng Pangkalan AS

Rabu, 27 Mei 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore