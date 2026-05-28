Kuwait Siaga dan Tanggapi Ancaman Rudal dan Drone dari Pihak Luar yang Serang Negaranya

JawaPos.com - Pertahanan udara Kuwait saat ini menanggapi ancaman rudal dan drone dari negara luar yang akan menyerang negaranya. Hal ini merespons ketegangan di kawasan di tengah rapuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran.

"Setiap ledakan yang mungkin terdengar adalah hasil dari sistem pertahanan udara yang mencegat target musuh," kata militer Kuwait dilansir dari Antara, pada Kamis (28/5).

Masyarakat setempat diimbau untuk mengikuti instruksi keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan sekutu AS di Teluk, dan menutup Selat Hormuz.

