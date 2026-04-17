Nanda Prayoga
17 April 2026, 13.16 WIB

Trump Siap Terbang ke Islamabad Jika Kesepakatan dengan Iran Ditandatangani: Mereka Menginginkan Saya

Presiden AS Donald Trump (Dok. BBC)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tanggapannya jika memang kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang akhirnya tercapai dan ditandatangani di Islamabad, Pakistan. Dia mengatakan, dirinya akan turut ikut serta pada perundingan jika Iran telah menyetujui hampir semua kesepakatan yang diminta AS.

Seperti dilansir dari Reuters, Trump menyampaikan nada optimis tentang Iran saat berbicara dengan wartawan di halaman Gedung Putih dalam perjalanannya ke Nevada dan Arizona.

Trump mengatakan dirinya dapat memperpanjang gencatan senjata AS-Iran yang akan berakhir pada minggu depan. Hanya saja, dia merasa mungkin tidak perlu melakukannya.

"Jika kesepakatan ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan pergi. Mereka menginginkan saya,” ungkap Trump.

Tanpa memberikan bukti, Trump juga mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya dan diyakini terkubur akibat serangan udara AS-Israel pada tahun lalu. Trump mendorong kesepakatan dengan Iran di mana Teheran akan meninggalkan program nuklirnya.

Sementara itu, Donald Trump kembali menyuarakan keyakinannya bahwa konflik dengan Iran yang saat ini tertahan oleh gencatan senjata dua pekan, berada di ambang akhir.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyebut situasi perang 'sangat dekat untuk berakhir'. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan damai langsung antara Washington dan Teheran dalam waktu dekat, dengan dukungan dari Pakistan.

Optimisme ini muncul di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang telah berjalan hampir sepekan. Pemerintahan Trump mendorong agar momentum ini dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan besar, bukan sekadar penghentian sementara konflik.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Artikel Terkait
Ancaman Baru AS ke Iran: Siap Gempur lagi jika Negosiasi Gagal, Jawaban Teheran Nggak Kalah Ngeri - Image
Internasional

Ancaman Baru AS ke Iran: Siap Gempur lagi jika Negosiasi Gagal, Jawaban Teheran Nggak Kalah Ngeri

17 April 2026, 07.03 WIB

Pakistan Desak AS-Iran Tetap Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan Islamabad Gagal - Image
Internasional

Pakistan Desak AS-Iran Tetap Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan Islamabad Gagal

12 April 2026, 23.00 WIB

5 Hal Ini Jadi Batu Sandungan bagi Iran di Negosiasi Islamabad: dari Lebanon hingga Nuklir - Image
Internasional

5 Hal Ini Jadi Batu Sandungan bagi Iran di Negosiasi Islamabad: dari Lebanon hingga Nuklir

12 April 2026, 02.57 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

