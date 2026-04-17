Trump Siap Terbang ke Islamabad Jika Kesepakatan dengan Iran Ditandatangani: Mereka Menginginkan Saya

Presiden AS Donald Trump (Dok. BBC)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tanggapannya jika memang kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang akhirnya tercapai dan ditandatangani di Islamabad, Pakistan. Dia mengatakan, dirinya akan turut ikut serta pada perundingan jika Iran telah menyetujui hampir semua kesepakatan yang diminta AS.
Seperti dilansir dari Reuters, Trump menyampaikan nada optimis tentang Iran saat berbicara dengan wartawan di halaman Gedung Putih dalam perjalanannya ke Nevada dan Arizona.
Trump mengatakan dirinya dapat memperpanjang gencatan senjata AS-Iran yang akan berakhir pada minggu depan. Hanya saja, dia merasa mungkin tidak perlu melakukannya.
"Jika kesepakatan ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan pergi. Mereka menginginkan saya,” ungkap Trump.
Tanpa memberikan bukti, Trump juga mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya dan diyakini terkubur akibat serangan udara AS-Israel pada tahun lalu. Trump mendorong kesepakatan dengan Iran di mana Teheran akan meninggalkan program nuklirnya.
Sementara itu, Donald Trump kembali menyuarakan keyakinannya bahwa konflik dengan Iran yang saat ini tertahan oleh gencatan senjata dua pekan, berada di ambang akhir.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyebut situasi perang 'sangat dekat untuk berakhir'. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan damai langsung antara Washington dan Teheran dalam waktu dekat, dengan dukungan dari Pakistan.
Optimisme ini muncul di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang telah berjalan hampir sepekan. Pemerintahan Trump mendorong agar momentum ini dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan besar, bukan sekadar penghentian sementara konflik.
