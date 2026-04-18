Antara
19 April 2026, 04.12 WIB

AS-Iran Dijadwalkan Gelar Putaran Kedua Perundingan di Islamabad

A police officer walks past a billboard regarding the United States and Iran negotiations, outside a media facilitation center in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Anjum Naveed)&nbsp; - Image

A police officer walks past a billboard regarding the United States and Iran negotiations, outside a media facilitation center in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Anjum Naveed)&nbsp;

JawaPos.com - Tim Amerika Serikat (AS) dan Iran kemungkinan akan menggelar putaran kedua perundingan yang melibatkan tim teknis masing-masing di ibu kota Pakistan dalam waktu dekat, paling cepat pada Senin (20/4), menurut sumber pemerintah Pakistan kepada Anadolu, Sabtu (18/4).

Sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan tim teknis dari kedua pihak diperkirakan bertemu di Islamabad untuk putaran berikutnya, “kemungkinan besar pada Senin,” guna merampungkan kesepakatan atas konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan antara AS dan Iran yang berdampak pada pasokan energi global dan kehidupan sehari-hari di kawasan Timur Tengah.

“Begitu mereka mencapai draf, Presiden Donald Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah kepala negara penting lainnya akan segera terbang ke ibu kota (Islamabad) untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” kata seorang sumber, merujuk pada sejumlah laporan bahwa selain Trump dan Pezeshkian, para pemimpin negara kawasan juga diperkirakan akan hadir dalam penandatanganan kesepakatan itu.

Para negosiator dari kedua pihak yang berkonflik terus bertukar pesan melalui Islamabad sejak berakhirnya putaran pertama perundingan pada 11–12 April di Islamabad, untuk mencapai “pemahaman maksimal” sebelum memasuki tahap berikutnya dari perundingan yang dinantikan, tambah sumber tersebut.

Kepala Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asif Munir pekan ini menggelar pembicaraan langsung dengan pimpinan sipil dan militer Iran di Teheran, di mana Iran menyatakan Selat Hormuz dibuka untuk kapal komersial.

Presiden AS Donald Trump, Kamis (16/4) mengatakan bahwa jika kesepakatan tercapai dengan Iran, ia kemungkinan akan pergi ke Islamabad untuk menghadiri penandatanganan.

“Saya akan pergi ke Pakistan, ya. Pakistan sangat luar biasa … Jika kesepakatan ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan datang,” kata Trump kepada wartawan.

Seorang pejabat pemerintah Pakistan yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Anadolu bahwa persiapan logistik telah dimulai untuk menyambut delegasi AS dan Iran, serta awak media yang akan meliput acara tersebut.

Pada Jumat (17/4), media AS melaporkan bahwa perundingan diperkirakan berlangsung pada Senin di Islamabad. Namun, belum ada pengumuman resmi dari pihak mana pun mengenai jadwal pasti putaran berikutnya.

Sumber Iran yang mengetahui proses negosiasi mengatakan para negosiator dari kedua pihak diperkirakan tiba di Islamabad pada Minggu, menurut laporan CNN.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Trump Ancam Ambil Paksa Uranium Iran jika Kesepakatan Gagal Tercapai - Image
Infrastruktur

Trump Ancam Ambil Paksa Uranium Iran jika Kesepakatan Gagal Tercapai

19 April 2026, 00.00 WIB

Iran Bantah Klaim Donald Trump: Uranium yang Diperkaya Tak Akan Diserahkan Kemana-mana - Image
Internasional

Iran Bantah Klaim Donald Trump: Uranium yang Diperkaya Tak Akan Diserahkan Kemana-mana

18 April 2026, 21.59 WIB

Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz,  Bantah Klaim Donald Trump Sebelumnya soal 'Kesepakatan' - Image
Internasional

Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz,  Bantah Klaim Donald Trump Sebelumnya soal 'Kesepakatan'

18 April 2026, 21.46 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

