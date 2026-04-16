Donald Trump Nyinyirin Paus Leo XIV Lagi: Isu Nuklir Iran hingga Migrasi Picu Ketegangan Baru

Trump kembali kritik Paus Leo XIV soal Iran, nuklir, dan migrasi, memperpanjang konflik tajam antara Gedung Putih dan Vatikan.
JawaPos.com - Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pope Leo XIV rupanya belum mereda. Dalam pernyataan terbaru yang dikutip dari laporan Reuters, Trump kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemimpin Gereja Katolik tersebut, memperpanjang polemik yang sebelumnya sudah memanas.
Lewat unggahan di media sosialnya, Trump secara terbuka meminta agar Paus Leo 'diberi tahu' mengenai kekerasan terhadap demonstran di Iran. Ia juga menegaskan kembali sikap kerasnya terkait isu nuklir.
“Untuk Iran memiliki senjata nuklir adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima,” tulis Trump, menegaskan posisinya.
Pernyataan terbaru Trump muncul hanya beberapa jam setelah Paus Leo memperingatkan risiko demokrasi yang bisa tergelincir menjadi 'tirani mayoritas',
Dalam surat resmi Vatikan, Paus Leo menekankan bahwa demokrasi hanya akan sehat jika berakar pada nilai moral.
Namun, perbedaan pandangan antara keduanya semakin tajam, terutama terkait konflik Iran.
Sebelumnya, Paus Leo secara terbuka mengkritik keputusan Trump meluncurkan serangan militer, bahkan menyatakan bahwa Tuhan menolak doa dari pihak yang memicu perang.
Ia juga mengecam ancaman penghancuran total terhadap Iran sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.
Konflik Iran sendiri menjadi titik utama perbedaan sikap. Serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari memicu balasan dari Iran, memperluas eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Meski Trump bersikeras Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Iran nyatanya belum memiliki senjata tersebut dan tetap menjadi anggota perjanjian non-proliferasi nuklir global.
