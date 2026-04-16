Trump Kembali Serang Paus Leo XIV saat Tur Afrika, Paus Tetap Serukan Perdamaian Dunia dan Kritik Korupsi

JawaPos.com — Ketegangan antara kekuatan politik global dan otoritas moral kembali mengemuka ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan kritik lanjutan terhadap Paus Leo XIV. Serangan ini terjadi di tengah tur Afrika sang paus, yang justru dimanfaatkan untuk memperkuat pesan perdamaian dan kritik terhadap praktik korupsi serta dominasi elit kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, respons Paus Leo tidak diarahkan pada konfrontasi personal, melainkan pada penegasan nilai universal. Ia memilih memperluas isu menjadi refleksi global tentang pentingnya keadilan, integritas, dan koeksistensi antar masyarakat di tengah konflik yang kian kompleks.

Dilansir dari Reuters, Kamis (16/4/2026), Paus Leo menyampaikan seruan tegas saat berada di Yaounde, ibu kota Kamerun. Di hadapan Presiden Paul Biya yang telah berkuasa sejak 1982, ia mendesak pemerintah untuk memberantas korupsi dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok elit kaya dan berpengaruh.

Pidato tersebut menandai pergeseran gaya komunikasi Paus Leo yang sebelumnya cenderung moderat. “Sudah saatnya kita memeriksa hati nurani dan mengambil langkah berani ke depan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat dipertahankan melalui integritas, bukan kepentingan sempit.

Selain itu, ia menyatakan, “Agar perdamaian dan keadilan dapat terwujud, rantai korupsi—yang mencederai otoritas dan menghilangkan kredibilitasnya—harus diputus.” Pernyataan ini disampaikan di hadapan jajaran pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Joseph Dion Ngute, tanpa respons terbuka dari pihak pemerintah.

Selain korupsi, Paus Leo juga menyoroti konflik berkepanjangan di wilayah Anglophone—kawasan berbahasa Inggris—di Kamerun yang telah menelan ribuan korban jiwa. Konflik antara pemerintah dan kelompok separatis ini menjadi simbol ketegangan struktural yang belum terselesaikan. Ia juga mengingatkan ancaman dari kelompok militan seperti Boko Haram di wilayah utara, yang berdampak pada hilangnya akses pendidikan dan masa depan generasi muda.

Sementara itu, kritik dari Trump kembali mencuat melalui media sosial, memperpanjang dinamika ketegangan yang mengiringi tur tersebut. Bahkan, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance turut mengingatkan agar Paus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan terkait isu teologis dan geopolitik. Namun demikian, Paus Leo menegaskan kepada Reuters bahwa ia akan tetap konsisten menyuarakan kritik terhadap perang.

Dalam penerbangan dari Aljazair menuju Kamerun, Paus Leo tidak secara langsung menanggapi serangan Trump. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya dialog lintas budaya dan agama sebagai fondasi perdamaian global. “Walaupun kita memiliki keyakinan dan cara hidup yang berbeda, kita tetap dapat hidup bersama dalam damai,” ujarnya.

Tur Afrika ini mencakup empat negara selama 10 hari, termasuk Angola dan Guinea Khatulistiwa. Dengan jarak tempuh hampir 18.000 kilometer melalui 18 penerbangan ke 11 kota, perjalanan ini menjadi salah satu yang paling kompleks dalam sejarah kepausan modern.