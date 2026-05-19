Paus Leo XIV Rilis Ensiklik AI, Gandeng Co-Founder Anthropic di Isu Martabat Manusia

JawaPos.com - Di tengah percepatan kecerdasan buatan yang mengubah struktur ekonomi dan sosial global, Pope Leo XIV akan merilis dokumen besar pertamanya yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perdebatan etika teknologi.

Dokumen ini menjadi penanda awal arah kepausannya dalam merespons dampak AI terhadap dunia kerja, etika publik, hingga potensi penggunaannya dalam konflik bersenjata.

Dokumen tersebut berbentuk ensiklik, yakni dokumen resmi tertinggi dalam ajaran Gereja Katolik yang berisi panduan moral paus untuk umat Katolik global. Melalui dokumen ini, Vatikan menegaskan kembali posisi manusia di tengah ekosistem teknologi yang kian otonom, termasuk dalam relasi dengan perusahaan seperti Anthropic, Microsoft, dan Google yang berada di garis depan pengembangan kecerdasan buatan.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (19/5/2026), ensiklik tersebut akan menyoroti "perlindungan martabat manusia di era kecerdasan buatan." Vatikan juga menegaskan, "ensiklik ini akan membahas 'perlindungan manusia di era AI'," sebagai inti pesan yang menempatkan perlindungan manusia sebagai prioritas utama di tengah revolusi digital yang berlangsung sangat cepat.

Ensiklik berjudul 'Magnifica Humanitas' akan diluncurkan pada 25 Mei dalam sebuah acara publik di Vatikan. Dalam agenda itu, Paus Leo XIV dijadwalkan hadir bersama Christopher Olah, salah satu pendiri Anthropic, yang perusahaannya saat ini tengah terlibat dalam gugatan hukum terkait etika AI dengan pemerintahan Donald Trump. Dua akademisi, Anna Rowlands dan Léocadie Lushombo, juga akan turut menjadi pembicara.

Keterlibatan tokoh industri teknologi dalam peluncuran dokumen kepausan ini menandai pendekatan baru Vatikan yang lebih terbuka terhadap dialog langsung dengan pengembang teknologi. Ensiklik ini diperkirakan tidak hanya menyoroti dampak otomatisasi terhadap pekerjaan, tetapi juga risiko penggunaan AI dalam sistem persenjataan otonom yang semakin sulit dikendalikan manusia.

Christopher White, penulis buku Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy, menilai pendekatan ini bukan sebagai bentuk penolakan terhadap teknologi. Dia mengatakan, "Ensiklik baru Paus Leo kemungkinan akan melanjutkan tradisi tersebut—bukan dari sudut pandang pesimisme, melainkan kehati-hatian bahwa seiring kemajuan teknologi, manusia harus tetap menjadi pusat pembahasan."

Sementara itu, jurnalis Vatikan Andrea Vreede menilai ensiklik ini sebagai respons langsung terhadap percepatan perubahan global. Dia menyatakan, "Ensiklik ini akan menjadi respons terhadap revolusi teknologi yang berkembang sangat cepat saat ini," sekaligus menekankan bahwa Gereja akan berupaya menawarkan jawaban yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan modern.

Secara historis, Vatikan menempatkan momen ini sebagai kelanjutan dari respons terhadap perubahan besar di masa lalu. Pope Leo XIV menandatangani dokumen tersebut pada 15 Mei, tepat 135 tahun setelah Pope Leo XIII menerbitkan ensiklik yang merespons Revolusi Industri, yang saat itu menyoroti ketimpangan sosial serta hak-hak pekerja.