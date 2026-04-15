Antara
16 April 2026, 02.42 WIB

Donasi dari Rakyat Indonesia Capai Rp 9 Miliar, Kedubes Iran: Terima Kasih Atas Kepercayaan, Dukungan, dan Partisipasinya

Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa negaranya tidakingin berperang dengan pihak manapun, termasuk dengan AS. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Indonesia, mengapresiasi donasi yang mencapai hingga lebih dari Rp9 miliar dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Iran.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan, dukungan, dan partisipasinya," menurut pernyataan Kedubes Iran di Indonesia seperti dipantau dilansir dari Antara, Rabu (15/4).

Selain mengapresiasi, Kedubes Iran juga menyampaikan laporan proses penggalangan bantuan masyarakat tersebut kepada publik.

"Alhamdulillah, inisiatif kemanusiaan ini mendapat sambutan yang luas dan luar biasa dari masyarakat Indonesia," tambah pernyataan itu.

Hingga Selasa (14/4), sebanyak 24.369 orang dari berbagai lapisan masyarakat telah berpartisipasi dalam donasi tersebut hingga diperoleh dana sumbangan lebih dari Rp9 miliar.

Partisipasi luas itu merupakan wujud nyata solidaritas, kepedulian, dan ikatan kemanusiaan yang mendalam antara Iran dan Indonesia.

Kedubes Iran juga menyatakan bahwa hal itu mencerminkan nilai luhur masyarakat Indonesia dalam menjunjung tinggi kemanusiaan dan membantu sesama yang membutuhkan.

