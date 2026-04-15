Serangan Israel di Lebanon Selatan Tewaskan Sedikitnya 18 Orang dan Picu Eskalasi Konflik Baru

JawaPos.com – Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 18 orang di wilayah selatan Lebanon. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada Sabtu waktu setempat.
Dilansir dari laman al-Jazeera pada Selasa (14/4), Insiden ini menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus memanas di kawasan tersebut.
Serangan paling mematikan terjadi di sebuah desa dekat Sidon yang menewaskan sedikitnya delapan orang.
Selain korban tewas, sembilan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon.
Di wilayah lain, tepatnya di distrik Nabatieh, serangan serupa menewaskan sedikitnya 10 orang. Di antara korban terdapat tiga petugas layanan darurat yang sedang menjalankan tugasnya. Serangan terhadap tenaga penyelamat ini memicu kecaman dari berbagai pihak.
Secara keseluruhan, jumlah korban tewas sejak konflik meningkat pada 2 Maret telah melampaui 2.000 orang.
Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 2.020 orang meninggal dan lebih dari 6.400 lainnya terluka. Angka tersebut menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja