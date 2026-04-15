Serangan Israel di Lebanon Selatan Tewaskan Sedikitnya 18 Orang dan Picu Eskalasi Konflik Baru

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel yang menargetkan wilayah di kota Nabatieh, Lebanon selatan (al-Jazeera)

JawaPos.com – Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 18 orang di wilayah selatan Lebanon. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada Sabtu waktu setempat.

Dilansir dari laman al-Jazeera pada Selasa (14/4), Insiden ini menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus memanas di kawasan tersebut.

Serangan paling mematikan terjadi di sebuah desa dekat Sidon yang menewaskan sedikitnya delapan orang.

Selain korban tewas, sembilan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon.

Di wilayah lain, tepatnya di distrik Nabatieh, serangan serupa menewaskan sedikitnya 10 orang. Di antara korban terdapat tiga petugas layanan darurat yang sedang menjalankan tugasnya. Serangan terhadap tenaga penyelamat ini memicu kecaman dari berbagai pihak.

Secara keseluruhan, jumlah korban tewas sejak konflik meningkat pada 2 Maret telah melampaui 2.000 orang.

Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 2.020 orang meninggal dan lebih dari 6.400 lainnya terluka. Angka tersebut menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali.