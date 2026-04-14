Hadapi Agresi AS di Selat Hormuz, Iran Sebar Pasukan Elite Takavaran di Sekeliling Teluk Persia

JawaPos.com - Iran dilaporkan telah mengerahkan pasukan komando laut elit mereka yang disebut sebagai Takavaran di sepanjang garis pantai selatannya, menjadikan kawasan Teluk Persia sebagai garis depan terbaru dalam eskalasi konflik regional 2026 yang kian meluas.

Langkah ini muncul segera setelah perundingan damai di Islamabad, Pakistan, gagal mencapai kesepakatan. Situasi tersebut memperkuat kekhawatiran Teheran terhadap peningkatan konsentrasi pasukan Amerika Serikat di kawasan, yang dinilai berpotensi menjadi awal dari operasi penyerangan terhadap infrastruktur militer dan ekonomi di wilayah pesisir Iran.

Media pemerintah Iran menyebut pengerahan ini sebagai langkah defensif untuk mengantisipasi kemungkinan infiltrasi atau pendaratan amfibi. Namun, waktu pelaksanaannya juga dipandang sebagai sinyal strategis yang jelas bagi negara-negara di kawasan Teluk.

Berdasarkan gambar yang dirilis menunjukkan pasukan komando dengan kamuflase tersebar di wilayah pesisir berpasir yang menghadap langsung ke Teluk Persia dan jalur masuk Teluk Oman.

Meski demikian, otoritas Iran tidak mengungkap secara rinci jumlah personel, lokasi pasti, maupun komposisi unit yang dikerahkan, sebuah pendekatan yang dinilai menjaga ambiguitas operasional sekaligus memperkuat efek psikologis terhadap lawan.

Pengumuman ini bertepatan dengan klaim Iran bahwa ribuan personel militer Amerika Serikat, termasuk Marinir, pasukan lintas udara, dan unit operasi khusus, tengah diposisikan ulang di berbagai titik di Timur Tengah.

Sejumlah analis di Iran menilai pergerakan tersebut berpotensi mendukung operasi serangan terhadap Pulau Kharg, terminal ekspor minyak utama Iran, atau fasilitas pesisir di sekitar Selat Hormuz.

Sebagai respons, Iran tampak ingin menunjukkan kesiapan menghadapi segala kemungkinan, dengan menegaskan bahwa setiap upaya pendaratan musuh akan langsung dihadang oleh pertahanan berlapis, mulai dari pasukan komando laut, unit pesisir, ranjau laut, hingga sistem pengawasan maritim.

Sebagai informasi, pasukan yang dikerahkan berasal dari Angkatan Laut reguler Iran, yakni Artesh Navy, bukan dari cabang laut Garda Revolusi Islam (IRGC).