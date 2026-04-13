Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
13 April 2026, 21.47 WIB

Iran ke AS: Nikmati Harga Bensin saat Ini, Anda Akan Merindukan Harga Bensin 4-5 Dolar

Perundingan Islamabad antara Iran dan AS gagal. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf, menasihati Amerika Serikat bahwa harga bahan bakar dapat naik lebih tinggi lagi, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran.

"Nikmati harga bensin saat ini. Dengan apa yang disebut 'blokade' itu, tak lama lagi Anda akan merindukan harga bensin menjadi 4-5 dolar AS," kata Qalibaf dalam sebuah unggahan di platform X dilansir dari Antara, Senin (13/4).

Qalibaf, yang merupakan ketua delegasi Iran dalam pembicaraan dengan AS di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4) itu, juga melampirkan tangkapan layar yang menunjukkan harga bensin di SPBU dekat Gedung Putih berkisar antara sekitar 4,10 dolar AS (Rp70 ribu) dan 5,80 dolar AS (Rp99 ribu) per galon.

Unggahan tersebut tampaknya menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang pada Minggu (12/4) mengatakan bahwa harga minyak dan bensin dapat tetap tinggi hingga pemilihan paruh waktu November, karena perang AS-Israel dengan Iran terus berlanjut.

"Bisa jadi, atau sama, atau mungkin sedikit lebih tinggi; tetapi seharusnya sekitaran sama," kata Trump kepada Fox News.

Unggahan Qalibaf itu mendahului pengumuman Komando Pusat AS (CENTCOM) bahwa mereka akan mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai Senin.

Perkembangan itu terjadi setelah putaran terakhir pembicaraan Iran dan AS di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Negosiasi pada akhir pekan lalu, yang dimediasi Pakistan, berakhir setelah beberapa putaran diskusi dan pertukaran proposal gagal menghasilkan terobosan.

Kedua pihak meninggalkan Islamabad dengan perbedaan utama yang belum terselesaikan, di mana keduanya mengisyaratkan bahwa upaya diplomatik lebih lanjut masih akan diperlukan.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore